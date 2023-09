Lionel Messi no viajó con el plantel del Inter Miami y no jugará frente al Atlanta United

(Actualiza con nueva información)

El astro argentino Lionel Messi no forma parte de la delegación del Inter Miami que viajó esta noche al estado de Georgia para visitar mañana al Atlanta United por la 32da. fecha de la Major League Soccer (MLS), en la que busca clasificar a su equipo a la fase final de la competencia.

El encuentro en el Mercedes-Benz Stadium se disputará desde las 18 de la Argentina y será transmitido por la plataforma Apple TV.

Tras quedar al margen del juego con Bolivia en La Paz, el martes pasado, por el agotamiento físico, el entrenador rosarino Gerardo Martino decidió no arriesgarlo en su vuelta al suelo norteamericano y preservarlo para la próxima seguidilla de partidos, que serán decisivos para la continuidad en la temporada.

“Messi no está lesionado, pero no vamos a correr riesgos”, dijo el exentrenador del seleccionado argentino ante la ausencia del excrack del Barcelona y París Saint Germain.

Hasta el 18 de octubre próximo, Inter Miami disputará ocho encuentros, incluida la final de la US Open Cup frente a Houston Dynamo, el miércoles 27 del corriente, como local en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale.

Sumada la doble fecha de octubre por las Eliminatorias Sudamericanas (jueves 12 vs. Paraguay y martes 17 vs. Perú), Messi tendrá por delante diez partidos en 33 días, un extenuante calendario en el que deberá administrar con inteligencia las cargas físicas.

Desde su debut en Miami, el 21 de julio, el capitán del seleccionado campeón del mundo afrontó 11 juegos con "Las Garzas" y uno con Argentina, entre los que promedió un gol por encuentro.

Su equipo se ubica a seis unidades de acceder al playoff de reubicación y a doce del último puesto que acredita el pase directo a los octavos de final en la Conferencia Este.

Tras el compromiso de mañana, Inter jugará con Toronto (20-9), Orlando (24-9), Houston (27-9) -la final de la US Open Cup-, Nueva York FC (30-9), Chicago (4-10), Cincinnati (7-10) y Charlotte (18-10), un partido pendiente de la 27ma. fecha de la MLS.

= Programa de partidos de la 32da. jornada =

. Sábado: Nueva York FC-Nueva York Red Bull (16:30), Atlanta United-Inter Miami (18:00), Montreal-Chicago Fire (20:30), Charlotte-DC United (20:30), Orlando City-Columbus Crew (20:30), Philadelphia-Cincinnati (20:30), Toronto-Vancouver (20:30), Dallas-Seattle Sounders (21:30), Houston Dynamo-St. Louis City (21:30), Minnesota-Kansas City (21:30), Colorado-New England (22:30), Los Ángeles FC-Los Ángeles Galaxy (23:30) y SJ Earthquakes-Real Salt Lake (23:30).

. Domingo: Austin FC-Portland Timbers (21:30).

= Posiciones =

Este: Cincinnati 57 puntos; New England 48; Orlando City 47; Philadelphia 46; Columbus Crew 45; Atlanta United 42; Nashville FC 40; Montreal 35; DC United 34; Chicago 32; Charlotte 31; New York FC 30; New York Red Bull 29; Inter Miami 28; Toronto 22.

Oeste: St. Louis City 48 puntos; Seattle Sounders 41; Los Ángeles FC y Real Salt Lake 40; Houston Dynamo 39; Vancouver 38; Minnesota y SJ Earthquakes 37; Dallas 34; Austin FC y Portland Timbers 33; Kansas City 32; Los Ángeles Galaxy 30 y Colorado 19.

