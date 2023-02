Vignatti ratificó a Saralegui como técnico y calificó de "chismes" versiones sobre su salida

El presidente de Colón de Santa Fe, José Vignatti, ratificó hoy a Marcelo Saralegui al frente del equipo "Sabalero" y dijo que son "informaciones falsas" y "chismes" las versiones que circularon en algunos medios locales sobre la posible salida del técnico uruguayo.

"Nosotros vemos que se nombran a muchos técnicos y no podemos salir a decir: no es cierto. Tenemos que soportar las informaciones falsas, que lamentablemente son muchas, tenemos que enfocarnos en lo nuestro y no en los chismes", dijo Vignatti a radio LT9 de Santa Fe.

El histórico dirigente dijo que con Saralegui "la relación es absolutamente normal" y que las que vaticinaban su alejamiento "fueron informaciones falsas".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Vignatti se refirió así a versiones que indicaban que era inminente una salida del ex volante y especulaban que una derrota en el clásico ante Unión, por la cuarta fecha de la Liga Profesional, podía ser un detonante, al igual que un traspié en el partido de mañana ante Sarmiento de Junín.

"Saralegui es un hombre de la casa", dijo Vignatti, quien mostró su conformidad con la tarea del técnico, mientras que sobre las "noticias falsas" que hablaban de su alejamiento dijo no saber "a qué intereses responden".

"No hubo modificación de ningún tipo, más allá de que los resultados no acompañaron a Colón. Estamos en el inicio del campeonato y veremos lo que pasará en el futuro, pero tenemos que hablar de lo que pasó y lo que pasa, y está todo absolutamente normal", enfatizó.

Colón comenzó el certamen con dos derrotas (1-2 ante Lanús y 0-1 ante Godoy Cruz de Mendoza) y Saralegui tiene hasta el momento ocho partidos al frente del equipo, con tres victorias, un empate y cuatro caídas.

Con información de Télam