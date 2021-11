Santos Laguna gana el repechaje en México y se enfrenta a Tigres en cuartos

Santos Laguna superó anoche en el repechaje a San Luis Potosí, por 2-0, y se enfrentará a Tigres, en una de las series de cuartos de final del torneo Apertura del fútbol de Primera División de México.

El conjunto regiomontano superó al elenco potosino en el estadio Nuevo Corona de Torreón, con los tantos del ecuatoriano Ayrton Preciado (St. 20m.) y del chileno Ignacio Jeraldino (St. 41m. de penal).

En San Luis Potosí atajó Marcelo Barovero (ex River y Vélez), mientras que la dupla atacante titular resultó Andrés Vombergar (ex Los Andes) y Germán Berterame (ex San Lorenzo). En el segundo tiempo ingresó el delantero Damián Batallini (ex Argentinos Juniors), según consignó el sitio ‘Mediotiempo’.

Además, Puebla también avanzó en el Reducido, al imponerse en los penales (6-5) a Chivas de Guadalajara, luego de que el período reglamentario finalizara empatado 2-2

El arquero paraguayo Antony Silva (ex Huracán) resultó el baluarte en el que se apoyó la calificación de los ‘tuzos’, al detener tres tiros en la tanda definitoria.

En Puebla se desempeñó desde el comienzo el exdefensor de Los Andes, Juan Pablo Segovia.

En otra serie de reclasificación pautadas para esta noche, Toluca, dirigido por Rolando Cristante y con los posibles concursos de Miguel Barbieri (ex Racing), Alexis Canelo (ex Quilmes) y Rubens Sambueza (ex River), recibirá a partir de las 20.00 de Argentina a Pumas UNAM, que tiene en sus filas al goleador Juan Ignacio Dinenno (ex Racing) y al mediocampista ofensivo Favio Álvarez (ex Atlético Tucumán).

Además, desde las 22.15 hora argentina, en el estadio Azteca, el local Cruz Azul, con las actuaciones de Guillermo ‘Pol’ Fernández (ex Boca) y Walter Montoya (ex Rosario Central), se topará con Monterrey, que alberga en el plantel al arquero Esteban Andrada (ex Boca) y a los mediocampistas Maximiliano Meza (ex Independiente) y Matías Kranevitter (ex River).

Con información de Télam