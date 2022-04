Riestra venció a Güemes y ascendió a cuarto lugar de la Primera Nacional

Deportivo Riestra venció hoy a Güemes de Santiago del Estero por 1 a 0 en su cancha del Bajo Flores, ascendió al cuarto lugar y entró en zona de clasificación a octavos de final del torneo reducido por el segundo ascenso, por la novena fecha del torneo Nacional.

El delantero Gonzalo Bravo convirtió a los 20 minutos de la segunda parte para festejar el cuarto triunfo de Riestra en el certamen, resultado que lo colocó cuarto con 17 puntos, mientras que Güemes está penúltimo con sólo 4 unidades.

Más tarde cerrarán la fecha Mitre de Santiago del Estero- Instituto de Córdoba; y Quilmes- San Martín de Tucumán.

=Resumen de la novena fecha:

--Viernes: Estudiantes (Río Cuarto) 0 - Atlético Rafaela 0, Belgrano 2 - All Boys 1 y Gimnasia (Jujuy) 1 - Chaco For Ever 1.

--Sábado: Flandria 4 - San Martín (San Juan) 0, Villa Dálmine 1 - Gimnasia (Mendoza) 5 y Almagro 1 - Chacarita 3.

--Domingo: Nueva Chicago 0 - Brown (Adrogué) 0, Ferro 2 - Agropecuario 2, Alvarado 1 - Brown (PM) 0, Deportivo Morón 0 - Estudiantes (Buenos Aires) 1, Deportivo Maipú (Mendoza) 3 - Defensores de Belgrano 1, Deportivo Madryn 1 - Santamarina 1, Almirante Brown 1 - San Telmo 1, Temperley 0 - Atlanta 2 e Independiente Rivadavia (Mendoza) 2 - Tristán Suárez 1.

=Posiciones: Belgrano 22 puntos; Brown (A) 19; San Martín (T) 17; Instituto, Almirante Brown y Brown (PM), 16; Riestra 15; Chacarita 14; Atlanta, All Boys, Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Estudiantes (BA) y Estudiantes (RC) 13; Deportivo Maipú y Defensores de Belgrano 12; Nueva Chicago e Independiente Rivadavia 11; Quilmes, Agropecuario, Morón, San Martín (SJ), Alvarado, Gimnasia (J) y Almagro 10; Gimnasia (M), Sacachispas y Rafaela 9; Temperley y Flandria 8; Ferro, Dálmine y San Telmo 7; Santamarina 6; Tristán Suárez y Güemes (Santiago del Estero) 5; Mitre (Santiago del Estero) 3.

Con información de Télam