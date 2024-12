Elba Marcovecchio confirmó una dolorosa noticia sobre Jorge Lanata: "No se logró".

Luego de que le detectaran una trombosis, la salud de Jorge Lanata se encuentra en la mira, ya que cada vez pasan más meses de la internación y su cuadro se encuentra bastante estancado e incluso empeorando. Precisamente, ahora Elba Marcovecchio, la esposa del periodista, reveló un detalle desesperanzador sobre la situación.

En diálogo con DDM, el ciclo que conduce Mariana Fabbiani por América TV, la abogada contó con detalles la situación de su esposo: "Es como si fuera una suerte de un crónico agudo, si no no estaría en terapia básicamente". Así la conductora quiso indagar en el tema para obtener más detalles: "La trombosis del brazo que se menciona… ¿preocupa? ¿Es una trombosis producto de la quietud?".

Sobre esto, Marcovecchio precisó: "No te puedo determinar la causa, tampoco preocupa demasiado. Pero para trasladarlo a una clínica de rehabilitación tiene que haber un estado de estabilidad, de seguridad, que es el que estamos esperando". Además, sumó: "Cuando van pasando los días, ya a esta altura los meses, obviamente que genera ansiedad y preocupación. Pese a que hoy está bien, no es que está mal. Uno cuando dice bien es relativamente bien, porque si estuviera bien estaría en casa. Si estuviera más o menos estaría haciendo una rehabilitación".

Por último sentenció contando cuál es el mayor limitante para que el periodista inicie la rehabilitación. "No tiene fiebre, pero el sábado a la noche tuvo un registro subfebril que para Jorge es importante porque es inmunosuprimido. Todavía no se logró esa estabilidad que es imperioso para hacer un traslado seguro a Santa Catalina. Seguimos rezando, Jorge pone mucha fuerza y se pone mucho profesionalismo de parte del hospital", finalizó.

La confesión del chofer de Lanata en medio de su delicada salud: "Jorge lo sabía"

Jorge Lanata es sin dudas uno de los periodistas con más influencia en la televisión argentina y su delicado estado de salud impactó de lleno a todo el ambiente tras su internación en junio de 2024 en el Hospital Italiano. En este contexto, Facundo Casanova, su chofer de toda la vida, rompió el silencio para comentar cómo lo ve al conductor y realizó una confesión inesperada para el espectáculo.

En diálogo con Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece, Facundo Casanova salió con los tapones de punta tras el conflicto que tuvo con Elba Marcovecchio, la esposa del periodista. En la entrevista, reveló que fue él mismo quien filtró las imágenes de la abogada llevándose algunas de las pertenencias de Lanata.

"Yo vengo a acompañarlo a las 18 horas al hospital, depende de quien venga, es como que nos vamos turnando. Él tiene momentos en que está muy lúcido y también tiene otros días malos", indicó en primer lugar. "Jorge es mi jefe y es muy importante, yo lo aprecio muchísimo, para mí es un amigo, mi mamá trabaja con él hace 25 años, desde el año 1999. Y yo desde ahí lo conozco. Toda la vida tuvo gente de confianza a su lado y no las mueve por nada", sumó Facundo.

En un contexto donde Elba Marcovecchio tuvo un fuerte conflicto con las hijas de Lanata y despidió a varios empleados del conductor -incluido él-, Facundo fue contundente a la hora de referirse a la abogada. "Fue horrible, no me lo esperaba porque me conocen, creo que a él no le gustaría, estoy 100% seguro. Yo sigo trabajando, nunca dejé de hacerlo, las hijas no quieren que me saquen ni a mí ni a los otros empleados que suspendieron. Con esto que pasó me destrataron. Yo no le hice ninguna cama a nadie, sólo me estaba cuidando y también a Jorge, nada más. Yo respondo a Lanata, nada más. Entre las hijas y su esposa no había feeling, pero jamás hubo falta de respeto. Jorge lo sabía. Igual yo creo que nos va a putear a todos", sentenció.