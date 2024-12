Antonia, la hija de Claudia Fontán, cumplió 20 años y cada vez se parece más a su mamá.

Antonia Aubi es la hija mayor de Claudia Fontán y Matías Aubi que acaba de cumplir 20 años y sorprende por el parecido físico con su madre. Actualmente, la joven es influencer y acumula miles de seguidores en sus redes sociales donde comparte sus aventuras viviendo en el exterior.

La joven vive actualmente en Nueva York y su madre viajó a visitarla para festejar su cumpleaños. Allí se reunieron con su novio Andrea Manuel Espósito y salieron a cenar a un restaurante francés, ubicado en el barrio de Soho. "Feliz cumple! a mi amorcito! Te quiero tanto!!", escribió La Gunda en una foto con su hija. Con 20 años recién cumplidos, está radicada en la Gran Manzana desde hace un mes y convive con su pareja.

Antonia celebró sus 30 años en un restaurante francés de Nueva York.

Luego de que la chica se recibiera, según puede verse en la cuenta de Instagram de Fontán, madre e hija realizaron un viaje por Europa, donde disfrutaron de los paisajes y la gastronomía de España. La joven ha realizado algunas campañas de modelaje para marcas pero aún no define si se dedicará al mundo artístico y mediático como sus padres. Por otro lado, Antonia disfruta de compartir fotos en sus dos cuentas de Instagram, donde se muestra como una verdadera influencer y amante de los viajes.

La Negra Vernaci reveló lo que nadie sabía de Claudia Fontán: "La bajó la policía"

Elizabeth "la Negra" Vernaci recordó un suceso vivido por su amiga y colega Claudia "La Gunda" Fontán en un avión en medio de una charla con sus compañeros de radio. La conductora destapó una verdad que la exparticipante de MasterChef nunca había revelado en público y la deschavó ante sus miles de oyentes.

La Negra Pop es un ciclo que Vernaci lleva adelante desde hace años en el horario central de la radio Pop 101.5, con un equipo conformado por Flor Halfon, La Barby, Marcos Aramburu, Carlos Sturze, Damián "Árabe" Ramil y Martín Rechimuzzi. El último fue incorporado al team hace pocas semanas.

Al comienzo de cada una de las ediciones, Vernaci y sus compañeros debaten sobre diferentes noticias nacionales e internacionales y una de las novedades que leyeron en la última emisión hizo que "La Negra" contara lo que vivió Fontán hace tiempo. En Francia prohibieron fumar en lugares públicos como playas o parques y eso desató un debate entre los miembros de La Negra Pop.

"Hoy la gente está acostumbrada, pero ni bien se prohibió fumar en los aviones era desesperarse por la necesidad de pitar. Ahora en ningún aeropuerto podés fumar. Hay gente que va a los baños. A la Gunda la bajaron de un avión por fumar adentro del baño. La bajó la policía", reveló Vernaci ante las risas de sus compañeros.

La fuerte revelación de La Negra Vernaci sobre Miguel Ángel Rodríguez

"Tiene una verga enorme Miguel Ángel Rodríguez. Minguito. En un Martín Fierro estábamos pelotudeando y yo iba haciendo como mano boba. Y de pronto lo toqué y le dije 'Pero tenés una pija enorme' y me dijo que sí", comentó Vernaci en medio de un Pasando Revista. Y agregó: "Toqué pero con mano boba; no me la puse en la boca ni en el cuerpo. No tuvimos relaciones sexuales. ¡Yo le toqué el miembro en una fiesta y es enorme! ¡Un aplauso!", ante la risa de sus compañeros.