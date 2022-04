Quilmes reacciona sobre el cierre y empata con San Martín de Tucumán

(Actualiza con resultados e información)

Quilmes (11 puntos) reaccionó esta noche en el tramo final y consiguió un inesperado empate 2-2 ante San Martín de Tucumán (18), en el cotejo que cerró la realización de la novena fecha del torneo de la Primera Nacional de fútbol.

En el estadio Centenario, el equipo local consiguió la igualdad en el último cuarto de hora, con los tantos convertidos por Enzo Acosta (St. 33m.) y Pier Barrios (St. 45m.).

El conjunto tucumano, que con la victoria hubiera alcanzado la segunda posición en la tabla detrás de Belgrano de Córdoba, se había adelantado en la pizarra con las conquistas de Alberto ‘Tino’ Costa (Pt. 41m.) y Lucas Diarte (St. 5m.).

En el contexto de un encuentro atractivo y parejo, San Martín parecía encarrilar el rumbo a su favor, con un tiro libre de Costa y una excelente definición de Diarte, luego de una lucida maniobra colectiva que arrancó por el otro sector, el costado derecho de la cancha.

Sin embargo, en base a esfuerzos desordenados, el elenco ‘cervecero’ metió dentro de su área al visitante. Primero, llegó al descuento, por intermedio de una media vuelta de Acosta.

Y cuando el encuentro expiraba, una incursión ofensiva de Barrios, luego de una serie de rebotes, le permitió al defensor sacar un remate colocado pero no tan potente, que se transformó en problema sin solución para el arquero Darío Sand.

En otro encuentro de la jornada, Mitre de Santiago del Estero (4), que todavía no ganó, igualó 1-1 con Instituto de Córdoba (17), en el estadio Madre de Ciudades.

El conjunto cordobés se situó en ventaja por intermedio de un cabezazo de Fernando Alarcón (Pt. 13m.), pero el equipo santiagueño estableció la igualdad a través de Juan Alesandroni (St. 13m.), luego de una mala salida del arquero Jorge Carranza.

En el tercer y último cotejo del lunes, el local Deportivo Riestra (17), todavía invicto, se impuso en forma ajustada a Guemes de Santiago del Estero (4), por 1-0. El único tanto en el estadio Guillermo Laza del Bajo Flores fue obra del mediocampista Gonzalo Bravo (St. 20m.).

Posiciones: Belgrano de Córdoba 22 puntos; Brown de Adrogué 19; San Martín de Tucumán 18; Dep. Riestra e Instituto 17; Almirante Brown y Brown de Puerto Madryn 16; Chacarita 14; All Boys, Atlanta, Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Estudiantes de Buenos Aires y Estudiantes de Río Cuarto 13

Deportivo Maipú de Mendoza (x) y Defensores de Belgrano 12; Quilmes, Independiente Rivadavia Mendoza y Nueva Chicago 11; Agropecuario de Carlos Casares, Deportivo Morón, San Martín de San Juan, Alvarado de Mar del Plata, Gimnasia de Jujuy y Almagro 10; Gimnasia de Mendoza, Sacachispas y Atlético de Rafaela 9; Temperley y Flandria 8; Ferro, San Telmo y Villa Dálmine 7; Santamarina de Tandil 6; Tristán Suárez (x) 5; Mitre y Guemes 4

(x) tienen su partido suspendido por incidentes en el primer tiempo (44m.). Ganaba Maipú por 1-0.

-Síntesis-

Quilmes: Martín Perafán; Martín Ortega, Pier Barrios, Fernando Evangelista e Iván Erquiaga; Santiago López García, David Drocco, Kevin López y Emanuel Moreno; Federico González y Mariano Pavone. DT: Leandro Benítez

San Martín (T): Darío Sand; Ulises Abreliano, Hernán Pellerano, Hernán Lopes y Lucas Diarte; Alberto Costa, Rodrigo Herrera, Valentín Larralde y Diego Sosa; Federico Jourdán y Juan Miritello. DT: Pablo De Muner

Gol en el primer tiempo: 41m. Costa (SM)

Goles en el segundo tiempo: 5m. Diarte (SM); 33m. Acosta (Q); 45m. P. Barrios (Q)

Cambios en el segundo tiempo: antes del inicio, Enzo Acosta por López García (Q); 10m. Fernando González por Diarte (SM); 13m. Camilo Machado por Pavone y Tomás Blanco por Drocco (Q); 24m. Gustavo Abregú por Abreliano y Tomás Escalante por Larralde (SM); 28m. Juan Imbert por Costa y Milton Céliz por Sosa (SM); 42m. Richard Núñez por K. López (Q)

Cancha: Estadio Centenario (Quilmes)

Arbitro: Ramiro López.

Con información de Télam