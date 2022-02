Juvenil Lobato extiende contrato con Vélez hasta diciembre de 2024

El juvenil delantero Lenny Lobato extendió hoy su contrato con Vélez Sarsfield hasta diciembre de 2024, con lo que extendió por 18 meses el vínculo que mantenía con la institución de Liniers.

"Estoy muy contento porque estoy en constante evolución. Siento que estoy en mi mejor momento, a pesar de altos y bajos", dijo el atacante brasileño, que recién cumplió 21 años.

Lobato nació en la ciudad de Buzios y desde chico se trasladó a la Argentina realizando divisiones formativas en el 'Fortín'. "Siento felicidad por representar a la institución. Tengo familiares que son hinchas e hice de chico la colonia de vacaciones en el club", explicó el extremo zurdo, según refirió el departamento de prensa de la entidad de Liniers.

Lobato apenas disputó 3 encuentros en Primera División, bajo la conducción técnica de Mauricio Pellegrino, pero lleva 6 tantos en 26 cotejos protagonizados en la división Reserva.

"No me apuro para nada. Prefiero estar preparado aún cuando me toque la responsabilidad de jugar en Primera", aclaró el joven atacante.

En los últimos días, el lateral Tomás Guidara también renovó su vínculo, mientras que el miércoles último el mediocampista Santiago Cáseres, a préstamo desde el Villarreal español, suscribió un contrato por tres temporadas.

Precisamente, Cáseres se perfila para tomar la titularidad en la zona central, de cara al partido del sábado ante Independiente, a las 21.30, por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional (LPF).

Con información de Télam