Instituto no pudo con Colón que fue más efectivo

Colón de Santa Fe mostró esta noche más oficio y contundencia para imponerse como visitante a Instituto de Córdoba por 3-0, en el último ensayo que ambos equipos celebraron en pretemporada, previo al comienzo oficial de la competencia.

En el estadio Mario Kempes de la capital cordobesa, con más de 25 mil simpatizantes de la ‘Gloria’ en las tribunas, el conjunto ‘sabalero’ definió el pleito en la primera mitad.

El delantero Laureano Troncoso abrió la cuenta a los 23 minutos, antes de retirarse lesionado y dejarle su lugar al paraguayo Jorge Benítez, refuerzo procedente de Platense.

El mediocampista Cristian ‘Kily’ Vega, ya recuperado de una lesión ligamentaria, amplió las cifras a los 44m. del segmento inaugural, con un disparo desde fuera del área que le picó antes al guardavallas Jorge Carranza.

Y ya en el tramo final del cotejo, el goleador cordobés Ramón ‘Wanchope’ Abila decoró el resultado, con una definición en el área, tras una buena cesión de Santiago Pierotti.

Instituto, ascendido este año a la primera división, arrancó con movilidad e intentando ser protagonista. Pero el gol del ‘Sabalero’ le produjo un golpe en el mentón y lo dejó mareado. Casi sin posibilidad de reacción.

Colón se aprovechó de la situación y estampó el segundo antes de la finalización de la etapa para irse cómodo a los vestuarios.

En el segundo período, durante los 10m. iniciales, la ‘Gloria’ buscó reaccionar y casi descuenta con un remate de Adrián Martínez y otro de Sebastián Corda

Pero los dirigidos por el entrenador Lucas Bovaglio se fueron desdibujando de a poco y casi que no inquietaron a Ibáñez. Ya sobre el cierre llegó la aparición en el área de ‘Wanchope’ que clausuró el tanteador.

Instituto iniciará el campeonato de la LPF este domingo 29, a las 19.15, frente a Sarmiento de Junín, en Alta Córdoba; mientras que Colón recibirá a Lanús ese mismo día y en idéntico horario en el Brigadier Estanislao López.

-Síntesis-

Instituto: Jorge Carranza; Juan José Franco, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Sebastián Corda; Gabriel Graciani, Roberto Bochi, Gastón Lodico y Franco Watson; Axel Rodríguez y Adrián Martínez. DT: Lucas Bovaglio.

Colón: Matías Ibáñez; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Juan Pablo Alvarez, Baldomero Perlaza, Cristian Vega y Joaquín Ibáñez; Laureano Troncoso y José Neris. DT: Marcelo Saralegui.

Goles en el primer tiempo: 23m. Troncoso (C); 44m. Vega (C)

Gol en el segundo tiempo: 43m. Abila (C)

Cambio en el primer tiempo: 29m. Jorge Benítez por Troncoso (C). En el segundo, antes del inicio, Ramón Abila por Benítez, Santiago Pierotti por Juan P. Alvarez y Leonel Picco por Vega (C); 13m. Santiago Rodríguez por Axel Rodríguez y Jonathan Bay por Franco (I); 22m. Lucas Albertengo por A. Martínez y Brahian Cuello por Lodico (I); 24m. Julián Chicco por Perlaza (C); 31m. Nicolás Barrientos por F. Watson (I);

Estadio: Mario Kempes (Córdoba).

Arbitro: Silvio Trucco.

Con información de Télam