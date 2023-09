Independiente Rivadavia le ganó a Atlético Rafaela y alcanzó la cima de la Zona B junto a Chacarita

Independiente Rivadavia de Mendoza le ganó esta noche, de local, a Atlético Rafaela por 2 a 1, en el cierre del partido, en lo que fue el inicio de la fecha 31 de la Zona B de la Primera Nacional y alcanzó la cima del grupo, junto a Chacarita, tras un polémico arbitraje de Julio Barraza.

En el estadio Bautista Gargantini de la capital mendocina, el equipo visitante se puso en ventaja con una conquista del delantero Claudio Bieler (Pt. 35m.), pero el conjunto local estableció la paridad, con una anotación de Jonás Aguirre (Pt. 42m.).

Ya en la segunda mitad, un penal convertido por el goleador del campeonato, el paraguayo Alex Arce (St. 40m.) le otorgó la diferencia definitiva en favor de la "Lepra".

El árbitro Barraza mostró una discretísima actuación y evidenció un localismo considerable, al no sancionar un claro penal que le cometieron a Bieler en el primer tiempo, al margen de no expulsar -cuando ya estaba amonestado- al defensor de Independiente Rivadavia, Mauro Maidana, por una fuerte infracción sobre un adversario.

Con este resultado, a tres fechas del final, el equipo dirigido por Alfredo Berti llegó a los 61 puntos e igualó en la primera posición a Chacarita, que mañana jugará ante Quilmes, en San Martín.

Mientras que Atlético de Rafaela (52) se encuentra cuarto a 6 unidades del quinto, Quilmes (46), ambos en zona de Reducido.

= Cronograma fecha 35 =

ZONA B:

Sábado 23:

- Agropecuario - Flandria a las 15.00 horas.

- San Telmo - Gimnasia (M) a las 15.30.

- Temperley - Patronato a las 15.35.

- San Martín (T) - Güemes (Santiago del Estero) a las 18.00.

Domingo 24

- Brown (PM) - San Martín (SJ) y Almagro - Alvarado a las 15.30.

- Nueva Chicago - Deportivo Morón a las 15.50

- Estudiantes (RC) - Defensores de Belgrano a las 18.00.

Lunes 25: All Boys - Almirante Brown a las 21.10.

Libre: Defensores Unidos de Zárate

ZONA B:

Sábado 23

- Chacarita - Quilmes a las 16.30 horas.

- Chaco For Ever - Estudiantes (BA) a las 17.30.

Domingo 24

- Mitre (Santiago del Estero) - Brown (Adrogué) a las 11.00.

- Atlanta - Ferro a las 13.50

- Tristán Suárez - Gimnasia (Jujuy) 15.00.

- Racing (Córdoba) - Riestra a las 17.00.

- Aldosivi - Villa Dálmine a las 19.00.

Lunes 25

- Deportivo Maipú de Mendoza- Deportivo Madryn a las 15.30.

Posiciones:

Zona A: A. Brown 54 puntos; San Martín (T) 53; Agropecuario 51; Deportivo Morón 50; San Martin (SJ), Temperley y Estudiantes (RC) 49; Defensores de Belgrano 47; Gimnasia (M) y Defensores Unidos 46; Nueva Chicago 45; Güemes (SE) 43; Alvarado40; All Boys 39; Patronato 38; Almagro 33; Brown (PM) 32; San Telmo 31 y Flandria 29.

Zona B:

Chacarita e Independiente Rivadavia con 61 puntos; Deportivo Maipú 58; Atlético Rafaela 52; Quilmes 46; Brown (A) 44; Ferro y Riestra 43; Deportivo Madryn y Mitre (SE)40; Gimnasia (J) 38; Estudiantes (BA) 35; Atlanta 34; Racing (C) y Aldosivi 32; Chaco For Ever 30; Tristán Suarez 28 y Villa Dálmine 19.

-El primero de cada zona juega la final por el ascenso directo.

-Del 2° al 8° jugarán el Reducido por el segundo ascenso.

-El último de cada zona desciende.

-Los anteúltimos de cada zona juegan entre sí para definir el tercer descenso.

Con información de Télam