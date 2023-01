Equipo de Almeyda bajó a Panathinaikos en la Super Liga de fútbol de Grecia

AEK Atenas, equipo que dirige el técnico argentino Matías Almeyda, le quitó esta tarde el invicto a Panathinaikos, al derrotarlo por 1-0, en un partido correspondiente a la 17ma. fecha de la Super Liga de fútbol de Grecia.

La única conquista en el estadio Agia Sofía de la capital griega fue obra del mexicano Orbelín Pineda (St. 23m.), tras recibir una cesión del delantero neuquino Sergio Araujo (ex Boca Juniors y Tigre).

Con este resultado, el conjunto del bonaerense Almeyda (quien asumió el cargo en mayo pasado) achicó la brecha con el líder y ahora es escolta a 4 puntos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Panathinaikos, que fue despojado de un invicto tras 16 cotejos, mostró desde el comienzo al delantero tucumano Sebastián Palacios (ex Independiente y Talleres de Córdoba), mientras que el lateral Facundo Sánchez (ex Estudiantes de La Plata y Tigre) estuvo en el banco de relevos y no entró, según reflejó ‘Flashscore’.

El campeón vigente, Olympiakos, se impuso fácil por 4-0 a Volos, que mostró el debut del mediocampista derecho Enzo Gaggi (ex Chaco For Ever)

Aris Salónica, con los concursos de Mateo García (ex Instituto de Córdoba) y Daniel Mancini (ex Newell’s), le ganó claramente por 3-0 a Asteras Trípolis, que tuvo entre sus filas a Federico Álvarez (ex Quilmes), Matías Iglesias, Juan Munafó y Facundo Bertoglio (ex Aldosivi de Mar del Plata).

Además, Atromitos superó por 2-0 a Ionikos, en donde se alistó como titular el exdelantero de Rosario Central, Maximiliano Lovera.

Principales posiciones: Panathinaikos 42 puntos; AEK Atenas 38; PAOK Salónica y Olympiakos 35; Aris Salónica 28.

Con información de Télam