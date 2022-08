El PF Salorio criticó la ausencia de Messi en el Balón de Oro: "Algo anda mal"

El preparador físico Gerardo Salorio, a cargo de la Selección en el Mundial 2006 de Alemania y durante muchos años en los representativos nacionales juveniles, aseguró hoy que "algo anda mal" para que Lionel Messi quede afuera de los 30 nominados al Balón de Oro de este año.

"Algo anda mal para que Messi no esté entre los mejores. El año de Messi fue de 7/8 puntos, te puedo aceptar que no esté entre los 5, pero que no esté entre los mejores 30, es una locura", criticó Salorio en una nota con Radio Villa Trinidad.

"Hoy Messi es un actor de reparto estelar. Hace tres cosas y las hace bien. Por ejemplo, vas al teatro y lo vas a ver a Brandoni, hace tres cosas en el escenario y decís ¡Es un grande! ¡Viste lo que hizo! Hoy Messi está para la actuación estelar de una obra de teatro", comparó.

Salorio lo conoce al rosarino desde sus pasos iniciales en el seleccionado nacional, primero en el Sub-20 campeón en Países Bajos 2005 y luego con la mayor cuando integró el plantel en Alemania, y por eso entiende que Rodrigo De Paul es el "socio ideal" en el conjunto nacional.

"Durante mucho tiempo nos cansamos de buscar el Iniesta de la Argentina para Messi y por fin lo encontramos: es De Paul, que ahora está en un dilema y es no creerse más de lo que es. Por derecha, no teníamos a nadie que le haga la segunda a Messi y apareció este señor. De Paul es el Javier Portales de Olmedo, que sería Messi", remarcó.

Por último, el "Profe" hizo una promesa con tal de verlo al astro argentino campeón del mundo: "Regalaría la camiseta de Pablo Aimar, que atesoro con tanto cariño, del momento en el que dimos la vuelta en el Mundial Sub-20 de Malasia 1997. Se me ocurre al Hospital Garraham para que la sortee y recaude fondos".

Con información de Télam