El mediocampista Pablo De Blasis se transformó en el primer refuerzo de Gimnasia

El mediocampista Pablo De Blasis se transformó este mediodía en el primer refuerzo de Gimnasia y Esgrima La Plata para la segunda parte del año y fue presentado en conferencia de prensa.

"El objetivo es conocernos lo más rápido posible y ganar la mayor cantidad de puntos posibles, en un torneo corto. Tenemos que dar lo mejor de nosotros. Hay que seguir creciendo para dejar lo más alto posible a Gimnasia", manifestó De Blasis.

El mediocampista, de 35 años, formado en las juveniles del Lobo, viene de jugar en Cartagena, de España, donde en la última temporada disputó 43 partidos y marcó dos goles, se refirió a las sensaciones que le provocó este regreso y dijo: “de una vez por todas tenemos que cambiar la historia y lo tenemos que hacer estando todos juntos".

De Blasis también hizo referencia al frustrado retorno en la temporada pasado y manifestó: "para mí, lo más fácil sería contar todo lo que pasó el año pasado pero no lo voy a hacer. Hoy, el club está pasando por un momento de cambio histórico. No me hace falta volver atrás. Se dijeron mentiras pero no me importa".

"Hay que acercar a la gente de la casa. Que quieran venir al Club. Debemos darle una buena época, que sientan que pueden venir siempre. Si retorna alguien más, bienvenido sea", agregó el futbolista que estuvo más de 10 temporadas en el fútbol europeo.

Por último, opinó de sus primera horas en el club y remarcó que “la sensación de todo es mejor de lo que esperaba. Estancia hoy está mucho más linda. Hay muchos cambios y es un trabajo impresionante. Es una época difícil del país y del club: apuntar a las obras habla bien del proceso".

De Blasis solo jugó 29 partidos con la camiseta de Gimnasia (27 de ellos en la B Nacional 2011/2012. Debutó en primera el 1 de junio del 2008 cuando Guillermo Sanguinetti lo hizo entrar por Juan Cuevas ante Vélez Sarsfield en los minutos finales y disputó su último encuentro en el "Lobo" el 22 de junio del 2012 en un empate 3 a 3 contra Aldosivi, con Pedro Troglio de entrenador.

En el fútbol argentino también jugó en Ferro, luego siguió su carrera en el Asteras Tripodis, Mainz, Eibar y Cartagena.

De Blasis tenía todo acordado con la dirigencia y el martes pasado, después de una charla con Sebastián Romero se terminó de concretar su vínculo con la institución.

Gimnasia ya comenzó con una depuración de su plantel. Transfirió a Tomás Muro al fútbol ruso y rescindió los contratos de Nicolás Contín, Maximiliano Comba y Tomás Fernández.

Con información de Télam