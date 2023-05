El defensor español Jordi Alba, a sus 34 años, anunció su salida de Barcelona

El lateral izquierdo español Jordi Alba, a sus 34 años, comunicó hoy su salida de Barcelona porque siente que es "mejor dar un paso al costado" luego de 10 temporadas en la institución.

Alba, uno de los mejores socios futbolísticos de Lionel Messi cuando compartieron equipo, arribó a Barcelona en la temporada 2012-2013 desde Valencia y con paso previo por Gimnàstic, de la Segunda División.

“Después de mucho meditar y valorar, creo que lo mejor es dar un paso al lado. Y me gustaría anunciaros que esta será mi última temporada como jugador del Barça. No ha sido una decisión fácil, pero me voy feliz y tranquilo porque creo que desde mi sentimiento culé es lo mejor”, explicó Alba en un video publicado en sus redes.

La falta de continuidad de Alba, que sumó 13 partidos en la campaña de campeón de la LaLiga 2022-2023, resultó determinante y su aparición contra Mallorca, en la 37ma. fecha pasará a ser la última función en el Camp Nou con los hinchas de Barcelona.

En este tiempo, Alba obtuvo 18 títulos: un Mundial de Clubes, una Champions League, una Supercopa de Europa, seis Ligas Españolas, cinco Copas del Rey y cuatro Supercopas de España.

