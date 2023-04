Cordon seguirá como entrenador de Ferro y dirigirá ante Chaco For Ever

El entrenador Jorge Cordon continuará al frente del plantel profesional de Ferro Carril Oeste y volverá a dirigir al equipo en forma interina el próximo domingo ante Chaco For Ever, en el partido correspondiente a la fecha décima de la Zona B de la Primera Nacional de fútbol.

"Cordon será el DT de Ferro el domingo ante Chaco For Ever", señalaron desde la subcomisión de Fútbol Profesional del club, aunque por el momento no se confirmó si existen "negociaciones" con algún otro entrenador tras la salida de Juan Manuel Sara.

El plantel de Ferro, que este lunes se entrenó en su estadio, ya fue dirigido el ultimo sábado por Cordon en la derrota en Mendoza ante Independiente Rivadavia por 2 a 1.

El equipo "verdolaga", que esta ubicado en la ultima posición de la Zona B, solo ganó un partido y empató tres y aún no pudo lograr los tres puntos cómo local.

El domingo Ferro enfrentará a Chaco For Ever, que está anteúltimo con dos puntos de ventaja por sobre los de Caballito.

Con información de Télam