Colón goleó a Platense y subió al quinto puesto

Colón de Santa Fe goleó hoy a Platense, por 3 a 0 como local, y subió al quinto lugar del torneo de la Liga Profesional de Fútbol, en partido correspondiente a la vigésima fecha del certamen.

Colón se puso en ventaja a los 47 minutos del primer tiempo con gol del mediocampista Eric Meza y en el segundo (Platense lo jugó con uno menos por la expulsión de Nahuel Iribarren), ampliaron Cristian Bernardi (19m) y Rodrigo Aliendro (47m).

Con la victoria Colón se ubicó en el quinto lugar del torneo, con 32 puntos, y Platense es 17mo con 23.

En la primera parte Platense manejó el balón y encontró espacios por la derecha. Así fue que a los 11m el delantero Brian Mansilla pudo abrir el marcador pero el arquero Leonardo Burián reaccionó a tiempo.

De a poco el equipo dirigido por Eduardo Domínguez empezó a equilibrar el encuentro y a los 20m Facundo Farías, lo más claro que mostró el equipo "sabalero", definió con destino de gol, pero el defensor de Platense Nahuel Iribarren desvió el balón.

Pero Colón insistió y encontró el gol a los 47m a través de Meza y tras una asistencia de Rodrigo Aliendro. Platense, para colmo, se quedó con diez por la expulsión de Iribarren.

Bernardi, a los 19m del segundo tiempo y luego de una buena jugada colectiva, puso el 2 a 0 y liquidó el pleito. Aliendro, poco antes del pítazo final, decoró el resultado.

En la próxima fecha Colón se medirá con Racing como visitante y Platense recibirá en su estadio a River Plate.

- Síntesis -

Colón de Santa Fe: Leonardo Burián; Bruno Bianchi, Facundo Garcés, Rafael Delgado y Gonzalo Piovi; Eric Meza, Federico Lértora y Rodrigo Aliendro; Cristian Bernardi; Facundo Farías y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Domínguez.

Platense: Luis Ojeda; Augusto Schott, Nahuel Iribarren, Kevin Lomónaco y Juan Infante; Roberto Bochi y Hernán Lamberti; Facundo Russo, Mauro Bogado y Brian Mansilla; y Matías Tissera. DT: Claudio Spontón.

Gol en el primer tiempo: 47m Eric Meza (C).

Goles en el segundo tiempo: 19m Cristian Bernardi (C) y 47m Rodrigo Aliendro (C).

Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Stéfano Callegari por Russo (P); 9m Cristian Ferreira por Garcés (C); 12m Nahuel Gallardo por Delgado (C); 13m Facundo Mura por Meza (C); 23m Franco Baldassarra por Bogado (P) y Tomás Sandoval por Mansilla (P); 33m Alexis Castro por Farías (C); 34m Facundo Curuchet por Tissera (P) y Gastón Gerzel por Bochi (P).

Amonestados: Garcés y Farías (C); Bochi y Bogado (P).

Incidencia: en el primer tiempo, 48m expulsado Iribarren (P).

Árbitro: Néstor Pitana.

Cancha: Colón de Santa Fe.

Con información de Télam