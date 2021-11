Celta de Vigo del argentino Coudet ganó y volvió al triunfo después de cuatro fechas

Celta de Vigo, dirigido por el argentino Eduardo "Chacho" Coudet derrotó a Alavés por 2 a 1, de visitante, y cortó una racha de cuatro partidos sin triunfos en la Liga de España, en el marco de la 15ta fecha del torneo.

El delantero español Santi Mina (11m. PT) y su compatriota Iago Aspas (25m. ST) convirtieron para la victoria del equipo "gallego" y Joselu (21m. PT) descontó para los vascos.

En Celta de Vigo jugó desde el inicio el arquero argentino Matías Dituro, ex Universidad Católica de Chile, e ingresaron en el segundo tiempo Augusto Solari, ex River Plate, y Franco Cervi, ex Rosario Central.

Villarreal, con Gerónimo Rulli y Juan Foyth, ambos ex Estudiantes de La Plata, perdió ante Barcelona por 3 a 1, como local.

Frenkie de Jong (3m. ST), Memphis Depay (43m. ST) y Philippe Coutinho (49m. ST) convirtieron para el equipo catalán y el nigeriano Samuel Chukwueze descontó para el perdedor.

Valencia, por su parte, empató con Rayo Vallecano 1 a 1, de local, sumó su tercera igualdad al hilo y se colocó en el noveno lugar con 19 puntos. La visita subió al quinto lugar y entró en zona de la Liga de Europa con 24 unidades.

Carlos Soler (19m. PT -de penal-). abrió el marcador para Valencia e Isi Palazón (19m. PT), lo igualó para Rayo Vallecano.

Mallorca con el defensor Franco Russo (ex All Boys) como titular y Rodrigo Battaglia (ex Huracán) en el banco, empató con Getafe (fue suplente Jonathan Silva, ex Estudiantes de La Plata), sin goles como local.

La 15ta. fecha de la "Liga" de España comenzó el viernes pasado con el empate entre Athletic Bilbao ante Granada por 2 a 2 como local y proseguirá de la siguiente manera:

-Mañana-

10.00 (hora argentina), Betis - Levante; 12.15, Espanyol - Real Sociedad; 14.30, Cádiz - Atlético Madrid; 17.00, Real Madrid - Sevilla.

-Lunes 29-

17.00, Osasuna - Elche.

=Posiciones=

Real Madrid, 39 puntos; Real Sociedad, 29; Sevilla, 28; Atlético Madrid, 26; Rayo Vallecano y Betis, 24; Barcelona, 23; Athletic Bilbao, 20; Valencia y Osasuna, 19; Espanyol, 17; Villarreal, Celta de Vigo y Mallorca, 16; Alavés, 14; Granada y Cádiz, 12; Elche, 11; Getafe, 10; Levante, 7.

Con información de Télam