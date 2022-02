Brown de Madryn sumó su segundo triunfo consecutivo y es puntero de la Primera Nacional

Guillermo Brown, de Puerto Madryn le ganó hoy a Almirante Brown por 3 a 1, como local, sumó su segundo triunfo consecutivo y se colocó puntero de la Primera Nacional junto con Almagro y All Boys, en uno de los encuentros que le dieron continuidad a la segunda fecha del torneo.

El delantero Sergio González (25m PT) y un doblete de Renso Pérez (15 y 47m ST), le permitieron el equipo patagónico escalar a los más alto de la tabla de posiciones. El atacante Ignacio Colombini (42m. ST), descontó para la "Fragata".

Con este resultado Brown, de Madryn pasó a encabezar el torneo con 6 unidades, junto con Almagro y All Boys; Almirante Brown, por su parte, es 15to. con 3 unidades.

Otro Brown, el de Adrogué, a su vez goleó a Flandria (que volvió por segunda vez a la categoría) por 3 a 0, de local, y se colocó en el cuarto lugar del torneo.

El capitán Mateo Acosta (17m. PT -de penal-), el mediocampista Nicolás Da Campo (44m. PT) y el volante Matías Noble (34m ST) marcaron para festejar la primer victoria del conjunto dirigido por Pablo Vicó en el certamen, luego de empatar 3-3 ante Gimnasia y Esgrima, en Jujuy.

Quilmes por su parte cayó ante Independiente Rivadavia, en Mendoza, en su debut en el torneo de la Primera Nacional, por 1 a 0. El mediocampista Franco Coronel marcó a los 45 minutos del primer tiempo, para festejar el primer triunfo del equipo cuyano en el campeonato.

Con el resultado Independiente Rivadavia es noveno con 4 puntos y Quilmes es 34to. sin unidades.

Quilmes no pudo subir a la Liga Profesional de Fútbol al perder la final por el segundo ascenso ante Barracas Central (que ascendió de categoría), por 5 a 4 en definición por penales ya que en tiempo reglamentario igualaron 0 a 0 el 21 de diciembre en el estadio de Racing Club.

Luego jugarán Atlético Rafaela con Villa Dálmine.

Mañana cerrarán la segunda fecha:

. A las 17: Santamarina de Tandil- Belgrano de Córdoba (TyC Sports).

. A las 19.15: Ferro Carril Oeste- Deportivo Maipú de Mendoza.(TyC Sports).

El desarrollo de la segunda fecha de la Primera Nacional es el siguiente:

Viernes: Agropecuario 0 - Estudiantes de Río Cuarto 1, Instituto 0 - Alvarado 0 - Defensores de Belgrano 0 - Temperley 2.

Sabado: Atlanta 3 - Güemes 1, Chacarita 0 - Gimnasia y Esgrima de Jujuy 0, Tristán Suárez 1 - Deportivo Madryn 1, Sacachispas 0 - Almagro 1, San Martín de San Juan 0 - All Boys 1; San Martín de Tucumán 0-Morón 0; Chaco For Ever 1-Gimnasia de Mendoza 0; Mitre 0-Nueva Chicago 0.

Hoy: Estudiantes (BA) 0 - Riestra 0; Brown (Madryn) 3 - Almirante Brown 1; Brown (A) 3 - Flandria 0; Independiente Rivadavia (Mendoza) 1 - Quilmes 0.

Libre en esta fecha: San Telmo.

Posiciones:

Brown de Puerto Madryn, Almagro y All Boys, 6 puntos; Brown (A), Riestra, Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Estudiantes de Río Cuarto, Independiente Rivadavia y San Martín de Tucumán, 4; Atlanta, Temperley, Belgrano, Ferro, Almirante Brown y San Martín de San Juan 3; Gimnasia de Jujuy, Alvarado, Estudiantes (BA), Instituto, Tristán Suárez y Deportivo Morón 2; Deportivo Maipú, San Telmo, Mitre (SdE), Sacachispas, Nueva Chicago, Chacarita, Güemes (SdE), Defensores de Belgrano y Flandria, 1; Villa Dálmine, Atlético Rafaela, Quilmes, Agropecuario, Gimnasia (M) y Santamarina, 0.

Con información de Télam