Belgrano golea y se escapa rumbo a la primera división

(Cierra ja jornada)

Belgrano goleó esta noche por 4 a 1 a Tristán Suárez en Córdoba y se aleja rumbo a la primera división con 11 puntos de ventaja sobre su coterráneo Instituto, que es su único escolta al desarrollarse el núcleo central de la 32da. fecha del campeonato de la Primera Nacional.

Santiago Longo, Pablo Vegetti, Ibrahim Hesar y Guillermo Pereira anotaron los tantos los de Belgrano, mientras que Gabriel Tomassini descontó para Tristán Suárez, que está emparejado con Sacachispas, que es el primer equipo que está descendiendo a la Primera B (el último es Santamarina), pero lo aventaja por diferencia de gol..

Por su parte Instituto le ganó hoy a Almirante Brown por 1 a 0, como visitante, con gol del ingresado en el segundo tiempo, Gabriel Graciani, que convirtió de tiro penal a los 27 minutos de la segunda parte para que la "Gloria" festeje su decimoquinta victoria en el campeonato. Los de Isidro Casanova se quedaron con 39 unidades.

Chaco For Ever, por su parte, venció a Atlético de Rafaela 1 a 0 en Resistencia y subió a la sexta posición. El mediocampista Leandro Allende (33m. ST) anotó para el equipo chaqueño que sumó su decimosegunda victoria en el campeonato.

El triunfo colocó a Chaco For Ever en la sexta posición con 50 puntos y Atlético Rafaela prosigue fuera de zona de descenso, con 30

La nota emotiva de la jornada se dio en el estadio Nuevo Francisco Urbano en la igualdad 1-1 de Deportivo Morón e Independiente Rivadavia Mendoza. En el equipo local se retiró el goleador Damián Akerman, símbolo del 'Gallo' del Oeste bonaerense.

A los 42 años, el delantero cordobés le puso fin a su carrera y jugó los últimos 9 minutos en el equipo que dirigió Alejandro 'Chiche' Migliardi.

Akerman, quien logró un ascenso con Morón (a la Primera Nacional en 2017), consiguió 130 tantos en 431 partidos, desglosados en cinco etapas. Es el máximo anotador histórico de la institución.

Los demás resultados de la jornada: Deportivo Morón 1 (Mateo Levato)-Independiente Rivadavia 1 (Pablo Palacio); Gimnasia (Jujuy) 1 (Lucas Rebecchi)-Sacachispas 1 (Adrián Martínez).

San Telmo 4 ( Jonathan Cañete -2-, Juan Zurbriggen y Ramiro López)-Guillermo Brown (Puerto Madryn) 1 (Juan Ignacio Silva); Flandria 0-Mitre (Santiago del Estero) 0; Villa Dálmine 1 (Francisco Nouet)-Agropecuario de Carlos Casares 0.

Güemes (Santiago del Estero) 0-Defensores de Belgrano 0; Alvarado de Mar del Plata 0-Nueva Chicago 0 y Estudiantes (Río Cuarto) 0-Deportivo Maipú 1 (Matías Persia).

=Resumen de la fecha=

-Sábado: Deportivo Madryn 1 (Lucas González)-Quilmes 1 (Federico González); Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 2 (Leandro Ciccoloni y Santiago Solari)-Chacarita 1 (Ricardo Blanco); San Martín (San Juan) 4 (Matías Giménez, Nicolás Franco, Martín Rivero y Tobías Coppo)-Santamarina (Tandil) 0 y Atlanta 1 (Gonzalo Klusener)-Estudiantes (Buenos Aires) 0.

-Mañana: 15:30 (TyC Sports), Deportivo Riestra-San Martín (Tucumán); 19:10 (TyC Sports), Temperley-Ferro; 21:10 (TyC Sports), All Boys-Brown (Adrogué). Libre Almagro.

=Posiciones=

Belgrano 67 puntos; Instituto 56; San Martín (T) 55; Gimnasia (M) 54; All Boys 51; Chaco For Ever 50; Estudiantes (RC) 49; San Martín (SJ) 48; Independiente Rivadavia, Defensores de Belgrano, Estudiantes (BA) y Almagro 47; Riestra 45; D. Madryn 43; D. Maipú (x) 42; Quilmes y Brown (PM) 41; Morón, Chacarita y Mitre (SE) 40, Brown (A), Ferro y Almirante Brown 39; Atlanta 37; Güemes (SE) y Gimnasia (J) 36; Agropecuario y San Telmo 35; Villa Dálmine 32; A. Rafaela 30; Temperley, Flandria, Nueva Chicago y Alvarado 29; Tristán Suárez y Sacachispas 26; Santamarina 24.

(x) Se le descontaron tres puntos por incidentes en la séptima fecha.

Con información de Télam