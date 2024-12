Cecilia Roth dilapidó a Javier Milei: "Censura"

Cecilia Roth durísima con Javier Milei

La reconocida actriz Cecilia Roth se refirió al gobierno del presidente Javier Milei y se mostró muy dura con las políticas implementadas por el mandatario libertario. Pusoel foco en la censura y los recortes a la cultura.

"El Gobierno está censurando, lo sé, lo veo, lo siento. No se puede hablar sobre la dictadura, ni de género, ni de cambio climático, y no se puede ver ninguna película en la que aparezca Lali Espósito. Es increíble", disparó la ex esposa de Fito Páez.

Siguiendo esa línea, Cecilia Roth agregó: "Lo que da miedo es la naturalización de todo esto, que un señor en el Gobierno maltrate salvajemente a quien no comparte su pensamiento prehistórico. Es la guerra contra el progresismo". Además, la actriz sostuvo que el presidente Javier Milei tiene "características psicópatas absolutas". "Estamos retrocediendo exponencialmente en Argentina", sumó en diálogo con la agencia EFE.

Cecilia Roth contra los recortes a la cultura por parte del gobierno de Javier Milei

Continuando con el análisis de la actualidad, la hermana del músico Ariel Rot cargó contra el gobierno nacional por el desfinanciamiento a la cultura. "No es que dejaron de dar dinero al INCAA, lo desmantelaron", subrayó y remarcó que "es de una crueldad brutal" los despidos en despidos en instituciones como el Centro Cultural Kirchner y el ENERC.

Cecilia Roth también aseguró que hay "miedo" en el ambiente artístico y cultural: "No es el miedo de la dictadura; ahora te escrachan, te cancelan. Hay miedo a no trabajar, a que te echen". "El país se está quedando enflaquecido a niveles impensables. Deseo con todas mis fuerzas que todo esto sea un mal recuerdo", concluyó.

Esta no es la primera vez que lanza duras críticas al gobierno de Javier Milei, hace algunos meses fue reconocida por su extensa y exitosa trayectoria en los Premios Platino y en la antesala ante medios internacionales denunció el "desmantelamiento todo lo relacionado con la cultura en general y con el cine en particular".

"La cultura en general en estos momentos en Argentina vive un punto de expulsión para enormes cantidades de familias que nos dedicamos a esto. Se ha instalado en la gente la idea de que todos los que estamos vinculados con la cultura somos parásitos del Estado. Y lo que tendríamos que hacer todos, es tratar de modificar esa idea dura cruel e injusta de que somos parásitos", criticó Roth.