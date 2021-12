Bayern Münich goleó de visita a Stuttgart y se afirma en la punta de la Bundesliga de Alemania

Bayern Münich goleó hoy como visitante a Stuttgart por 5 a 0 y se afirma en la cima de las posiciones de la Bundesliga de Alemania de fútbol, tras comenzar hoy con cuatro partidos la decimosexta fecha del certamen.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Mercedes-Benz Arena, en Stturgart, y el alemán Serge Gnabry (40m. PT, 8m. ST y 29m. ST) anotó por tres para el campeón vigente, mientras que el goleador polaco Robert Lewandowski (24m. ST y 27m. ST) completó la goleada para Bayern.

Con la victoria, Bayern Münich llegó a las 40 unidades y se distanció a 9 del escolta Borussia Dortmund, que mañana visita al colista Greuther Furth; Stturgart, donde el argentino Mateo Klimowicz estuvo en el banco de suplentes, se quedó con 17 puntos y en la decimoquinta posición.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por su parte, Mainz 05 goleó como local 5 a 0 a Hertha Berlín (jugó el argentino Santiago Ascacíbar), Arminia Bielefeld superó en su estadio a Bochum por 2 a 0 y Colonia venció como visitante a Wolfsburgo por 3 a 2.

La decimosexta jornada se completará mañana con este programa:

A las 14.30: Borussia Mönchengladbach vs. Frankfurt.

A las 16.30: Unión Berlín vs. Friburgo, Bayer Leverkusen (juegan los argentinos Exequiel Palacios y Lucas Alario) vs. Hoffenheim, Borussia Dortmund vs. Greuther Furth y Augsburgo vs. RB Leipzig.

Posiciones: Bayern Münich 40 puntos; Borussia Dortmund 31; Bayer Leverkusen 27; Hoffenheim 26; Friburgo 25; Mainz 05 24; Unión Berlín 23; Colonia 22; RB Leipzig y Frankfurt 21; Wolfsburgo y Bochum 20; Borussia Mönchengladbach y Hertha Berlín 18; Stuttgart 17; Augsburgo 16; Arminia Bielefeld 13; y Greuther Furth 4.

Con información de Télam