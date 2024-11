Volvió el histórico televisor de tubo: cómo es este artefacto modelo 2025

Se supo cómo sería un televisor de tubo en el 2025.

Los televisores de tubo son uno de los objetos vintage que más nostalgia generan en la gente, debido a que la gran mayoría de las personas tuvo uno de esos entre las décadas del 70 y los primeros años de los 2000. Por ese motivo, es de mucho interés para gran parte de la población saber cómo sería un televisor de ese estilo pero creado con la tecnología de la actualidad.

Hoy en día, la inteligencia artificial ofrece la opción de saber cómo serían cosas que no existen y así ocurre con artefactos del pasado que ya no se fabrican. El Chat GPT no solo mostró una imagen de cómo sería un televisor de tubo creado en la actualidad, sino que también informó acerca de las características y facilidades que presentaría el mismo, en comparación con los de décadas atrás.

En cuanto a la tecnología, aunque el tubo de rayos catódicos no ha avanzado mucho desde su declive en la década de 2000, podría integrarse con avances modernos en eficiencia energética y calidad de imagen, según la Inteligencia Artificial. "Podría contar con un sistema de retroiluminación LED para hacer el panel más brillante y eficiente en términos de consumo", agrega el informe hecho por Chat GPT.

Cómo sería un televisor de tubo hecho en 2025, según Chat GPT

Pantalla: La pantalla sería de tamaño más pequeño que los televisores actuales (digamos entre 24 y 32 pulgadas), con la curvatura característica de los CRT, pero con una resolución más alta, tal vez 1080p o incluso 4K. El vidrio sería ligeramente inclinado hacia afuera, con bordes redondeados que evocan la estética de los televisores de los años 80 o 90.

Carcasa: La carcasa del televisor podría ser de material moderno, pero con un diseño "vintage", como si estuviera hecha de madera oscura o plástico de alta calidad con acabado metálico. El marco sería de color oscuro (como negro o gris mate), y podría tener detalles en acabado de madera natural en los laterales, similar a los muebles antiguos.

Base: El televisor estaría montado sobre una base robusta, de un solo pie, como los modelos más antiguos, pero esta vez utilizando materiales más ligeros, como aluminio o acero pintado. La base podría ser más elegante, con un diseño minimalista y moderno.

Televisor del Chat GPT.