Ansaldi seguirá un año más en el Parma italiano

El defensor rosarino Cristian Ansaldi renovó su contrato con el Parma, de la Serie B de Italia, por un año más, según anunció hoy el club italiano.

“Nuestro club está feliz de poder continuar la relación deportiva con Cristian, quien esta temporada ha demostrado sus cualidades técnicas, humanas y de gran experiencia, dentro y fuera del terreno de juego”, fundamentó la institución en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Ansaldi, de 36 años, comenzó su carrera en Newell’s, continuó luego en el Rubin Kazan y Zenit San Petersburgo, ambos de Rusia. También jugó en los italianos Inter, Genoa y Torino, entre otros destinos.

El marcador de punta compartirá plantel con sus compatriotas Leandro Chichizola (arquero, ex River Plate), Lautaro Valenti (defensor, ex Lanús) y Nahuel Estévez (mediocampista, ex Estudiantes de La Plata).

En cambio, el enganche cordobés Franco Vázquez (ex Belgrano) tendría previsto regresar al fútbol español y todavía no definió su futuro

Con información de Télam