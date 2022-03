Almirante Brown le ganó a Rafaela en el cierre de la tercera fecha del Nacional

Almirante Brown le ganó esta tarde a Atlético de Rafaela, 1 a 0, en el partido que cerró la tercera fecha de la Primera Nacional.

El único gol del encuentro fue anotado por Cristian Chávez a los 7 minutos del segundo tiempo.

Con la victoria, la "Fragata" se sumó al lote de equipos que, con 6 unidades, están a 3 del líder (Belgrano de Córdoba, puntaje ideal). Rafaela sigue con su mal inicio, ahora de un empate y dos caídas.

Resultados: Deportivo Morón 1 - Defensores de Belgrano 1, Estudiantes de Río Cuarto 1 - Tristán Suárez 1, Deportivo Madryn 1 - San Martín (T) 2, Gimnasia (J) 3 - Brown (PM) 1, All Boys 2 - Chaco For Ever 2, Nueva Chicago 1 - Sacachispas 1, Deportivo Maipú 1 - Mitre (SDE) 0, Flandria 1 - Chacarita 2.

Villa Dálmine 0 - Santamarina 3, Gimnasia (M) 3 - San Telmo 0, Güemes (SDE) 1 - San Martín (SJ) 1, Belgrano 2 - Estudiantes (BA) 1, Temperley 0 - Brown (A) 1, Riestra 1 - Atlanta 0, Almagro 0 - Instituto 1, Alvarado 0 - Agropecuario 0, Quilmes 2 - Ferro Carril Oeste 1, Almirante Brown 1 - Atlético de Rafaela 0.

Posiciones: Belgrano 9; Brown (A), Riestra, All Boys, San Martín (T) y Deportivo Maipú 7; Almirante Brown, Brown (PM) y Almagro 6; Gimnasia (J), Chaco For Ever, Estudiantes (RC) e Instituto 5; Independiente Rivadavia, Deportivo Madryn, San Martín (SJ) y Chacarita 4; Gimnasia (M), Atlanta, Santamarina, Temperley, Quilmes, Tristán Suárez, Alvarado, Morón y Ferro 3; Estudiantes (BA), Sacachispas, Nueva Chicago, Güemes (SDE) y Defensores de Belgrano 2; Atlético de Rafaela, Mitre (SDE), Agropecuario, San Telmo, Flandria y Villa Dálmine 1.

Próxima fecha: Brown (A)-Morón, San Martín (T)-Estudiantes (RC), Tristán Suárez-Alvarado, Atlanta-Belgrano, Defensores de Belgrano-Deportivo Madryn, Agropecuario-Almagro, Instituto-Nueva Chicago, Mitre (SDE)-Quilmes, Chacarita-Temperley, Sacachispas-Deportivo Maipú, Estudiantes (BA)-Villa Dálmine.

Brown (PM)-Flandria, San Martín (SJ)-Riestra, Atlético de Rafaela-Gimnasia (J), Chaco For Ever-Güemes (SDE), San Telmo-All Boys, Santamarina-Almirante Brown, Ferro-Independiente Rivadavia. Libre: Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Con información de Télam