All Boys suma los primeros nombres de cara al período 2022

El equipo de All Boys tiene sus primeros nombres nuevos, con miras al campeonato de la Primera Nacional de fútbol temporada 2022.

La institución de Floresta anunció en las últimas horas las llegadas del arquero Andrés Desábato, del mediocampista Nicolás Barrientos y del extremo Agustín Morales.

Desábato, de 31 años, llegó procedente de Platense, donde quedó en libertad de acción, luego de haber sido suplente en buena parte de los siete últimos años que transitó por la entidad de Vicente López. Firmó contrato hasta diciembre del año entrante.

Por su lado, Barrientos, de 26, también suscribió un vínculo hasta fines de 2022 y se integrará al elenco 'albo', luego de haber vestido la camiseta de Guemes de Santiago del Estero, donde jugó 21 partidos (sin goles) en el último certamen. Surgió en las divisiones formativas de Lanús y tuvo un anterior paso por Tristán Suárez.

Mientras que Morales, de 22, firmó un convenio hasta diciembre de 2023. También jugó en Güemes de Santiago del Estero, marcando 3 tantos en los 19 cotejos que celebró.

Por otra parte, el mediocampista Tomás Oneto renovó su vínculo y extenderá su ligazón con el club hasta diciembre del 2022.

"Sé que la gente de All Boys es exigente. Y para rendir bien se necesitan jugadores comprometidos, que dejen todo en la cancha" sostuvo el entrenador Aníbal Biggeri, al programa partidario 'Locos por All Boys' (AM 1400 Radio Punto).

En principio, el conjunto de Floresta necesita incorporar –al menos- otros "cinco o seis jugadores más", agregó el DT.

El plantel retornará a las prácticas el lunes 3 de enero, en el predio de Ciudad Evita.

Con información de Télam