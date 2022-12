AEK Atenas, equipo de Almeyda, golea en el fútbol de Grecia

AEK Atenas, conjunto que dirige el técnico argentino Matías Almeyda, superó hoy con amplitud a Volos, por 4-0, en la continuidad de la decimoquinta fecha de la Superliga del fútbol de Grecia.

El elenco ateniense venció con los tantos logrados por Gerasimos Mitoglou, el mexicano Orbelín Pineda, el neerlandés Tom van Weert y el triniteño Levi García, según reprodujo un informe del sitio Soccerway.

AEK Atenas, que contuvo la participación del atacante neuquino Sergio Araujo (ex Boca Juniors), está segundo en la clasificación con 35 unidades.

El bonaerense Almeyda (exDT de River Plate y Banfield), de 49 años, tomó la conducción del equipo ateniense en mayo pasado.

En tanto, Olympiakos, con un gol del colombiano James Rodríguez (ex Banfield y Real Madrid), derrotó por 5-0 a Asteras Trípolis, que tuvo en sus filas al marcador de punta Federico Alvarez (ex Quilmes), al mediapunta Facundo Bertoglio (ex Aldosivi de Mar del Plata) y a los delanteros Jerónimo Barrales (ex Banfield) y Julián Bártolo (ex Acassuso).

Otros marcadores: Levadiakos 1-Ionikos 0; Atromitos 1-PAOK Salónica 1.

Con información de Télam