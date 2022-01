"Vamos a estar en Qatar", aseguró el nuevo DT de Uruguay, Diego Alonso

El nuevo seleccionador uruguayo, Diego Alonso, aseguró hoy que estarán en el Mundial de Qatar 2022 tras ser presentado oficialmente como el reemplazante del cesanteado Óscar Washington Tabárez, a falta de cuatro fechas en las Eliminatorias Sudamericanas.

"Haciendo las cosas bien, yo estoy seguro que vamos a estar en Qatar", apuntó el flamante entrenador.

Uruguay (16 puntos) está séptimo en las Eliminatorias, uno por debajo de Perú, que con 17 unidades está entrando a ese Repechaje.

"He tenido contacto con Tabárez. Me conoce a mí desde hace mucho tiempo y yo a él. Conoce a mis abuelos, a mis padres y nacimos en el mismo barrio. Lógicamente siempre sentimos admiración y respeto por él. Me puse en contacto y recibí la respuesta que esperaba como siempre, pero preferiría mantener privada la conversación", relató.

"Hay una base grande porque creo en los jugadores que tiene Uruguay en la actualidad y los que tiene mirando hacia el futuro, pero particularmente creo en los actuales y por eso estoy acá, porque creo que haciendo lo que tenemos que hacer vamos a estar en el Mundial. Creo en cada uno de ellos y seguramente tengamos una selección que va a competir muy bien", adelantó sobre la convocatoria para la doble fecha de fin de mes contra Paraguay y Venezuela, de visitante y local, respectivamente.

Alonso, de 46 años, viene de dirigir a Inter de Miami, la franquicia de la Major League Soccer (MLS) estadounidense, y fue elegido después por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dentro de una terna que componían sus compatriotas Diego Aguirre y Alexander Medina.

Alonso se inició en Bella Vista de su país (2011 a 2012), pasó a Guaraní de Paraguay (2012 a 2013), volvió a Uruguay para conducir a Peñarol (2013), retornó a Asunción para hacerse cargo de Olimpia (2014), luego viajó a México para tomar a Pachuca (2014 a 2018) y siguió en Monterrey de ese país (2018 a 2019).

En su carrera consiguió tres títulos: con Pachuca ganó el Torneo Clausura 2016 y la Concachampions 2017, mientras que con Monterrey volvió a ganar este último certamen en 2019.

Con información de Télam