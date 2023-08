"Se ve claramente que no hay intención de dar un codazo", dijo Insaurralde, de Sarmiento de Junín

Juan Manuel Insaurralde, defensor de Sarmiento, se refirió hoy a la polémica generada en el final del partido que su equipo le ganó el domingo a Boca por 1-0 en Junín, en la cual el jugador "xeneize" Nicolás Valentini acusó un codazo en la cara dentro del área, algo que el futbolista negó que haya ocurrido.

“Se ve claramente que no hay intención de dar un codazo. Estuve viendo la jugada y me parece que es más propio de un gesto técnico que un codazo”, dijo Insaurralde, exjugador de Boca Juniors.

El defensor señaló en diálogo con TyC Sports que el árbitro Silvio Trucco "vio lo mismo que vi yo, cuando saltás necesitás del envión del brazo y de la mano".

En cuanto a una posible repetición del penal que el arquero José Devecchi le atajó a Darío Benedetto, por invasión de zona de los jugadores de Sarmiento, el "Chaco" Insaurralde dijo: "Dí 3 o 4 pasos para atrás para no adelantarme, pero fue mínimo. Si lo pateaban de nuevo por invasión de área iba a ser un error grave, pero fue mínimo, porque iba con el impulso".

Consultado sobre la pelea del final del partido entre Nahuel Gallardo con Darío Benedetto y Lucas Blondel, jugadores de Boca, el zaguero dijo que no iba a opinar sobre el ex jugador de River e hijo del entrenador Marcelo: "Es un tema que se tiene que hablar puertas para adentro. Cuando se armó el quilombo yo estaba en la otra punta. No quise intervenir, me estaba abrazando con mis compañeros".

Para finalizar, fue crítico sobre "lo que se habla en los programas periodísticos después de los partidos: hay que opinar si se jugó bien o se jugó mal. Si el partido fue bueno o no. Pero no llevar la cosa para el lado de los chimentos", cerró Insaurralde.

Con información de Télam