"Los rosarinos están locos por el clásico", confió Tevez

Carlos Tevez, director técnico de Rosario Central, aseguró hoy que "los rosarinos están locos por el clásico" que su equipo le ganó por 1-0 a Newell's Old Boys en el Gigante de Arroyito por la fecha 9 de la Liga Profesional (LPF).

"Cuando vine a dirigir a Central todos me decían que había que ganar el clásico y yo estaba tranquilo y enfocado, pero cuando llegó el día vi lo que era. Los rosarinos están locos por el clásico", expresó Tevez en la conferencia de prensa que dio en el predio del club en Arroyo Seco.

En este sentido, el "Apache" reconoció que "a un clásico como Boca y River, la gente lo disfruta, pero acá en Rosario no lo disfrutan, lo sufren, porque lo único que quieren es no perderlo, por eso digo que los rosarinos están locos por el clásico, pero es una locura buena".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Consultado sobre algunos jugadores que eran resistidos por los hinchas, a los que ahora aplauden, Tevez advirtió que "es muy difícil conseguir lo que ellos lograron, pero es todo mérito de ellos: yo no me levanto a las 6 de la mañana pensando en que tengo que revertir eso, yo lo único que hago es acompañarlos y marcarles un camino, después está en ellos tomarlo y seguirlo".

En este punto, sobre su intensidad para hablar en los entrenamientos, el técnico "canalla" contó -entre risas- que "primero los puteo, pero después los abrazo. Pensá que hay chicos que tienen 17 años, como la edad de mi hija, y como (el enganche Facundo) Buonanotte, a los que trato de enseñarles primero a ser buenas personas y después buenos jugadores, y eso se hace más fácil y se nota después en la cancha. Y cuando terminamos de entrenarnos les pregunto cómo están ellos y su familia".

Ante la posibilidad de que el arquero Gaspar Servio ataje en el Torneo de la Liga y que "Fatura" Broun lo haga en la Copa Argentina, Tevez reconoció que "la verdad que no me puse a pensar en eso porque 'Fatu' viene de una lesión larga y todavía no está en condiciones de jugar, pero cuando esté a disposición va a tener su oportunidad".

Del nivel físico del equipo, el exBoca opinó que "hemos mejorado un 100 por ciento comparado como estaba. Ahora todos corren y meten hasta el minuto 90 o 95, pero yo agarré un equipo en competencia y sé que físicamente este año no va a estar en el nivel que quiero porque para eso hay que meter una pretemporada".

Con respecto a su situación en Central, el técnico "canalla" sostuvo que "cuando vine yo sabía dónde me metía, los clubes argentinos están mal, pero estoy feliz en Central. Quiero volver a entrenar en (la ciudad deportiva de Granadero) Baigorria dos o tres veces por semana, pero todavía no tengo una cancha. Quiero volver a Baigorria porque ahí está la mística de Central".

Por último, Tevez aseguró que no puede inclinarse por un torneo entre la Liga Profesional o la Copa Argentina. "Elegir uno sería un error, mientras nos dé la nafta desde el punto de vista físico vamos a pelear en los dos porque a eso te obliga esta camiseta. Por eso quiero que el equipo tenga una identidad, que proponga y no que salga a ver qué pasa".

Con información de Télam