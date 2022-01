"Lo llamé a Riquelme para pedirle jugadores a préstamo", contó Palermo, DT de Aldosivi

El entrenador de Aldosivi de Mar del Plata, Martín Palermo, contó este jueves que llamó a su excompañero Juan Román Riquelme, actual vicepresidente de Boca, para pedirle jugadores "a préstamo" de cara a la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

"Lo llamé a Román recién la semana pasada, antes no hablé. Yo sé cuál es el momento oportuno para pedirle algún jugador. Me interesan algunos, ojalá que les interese venir y que podamos ponernos de acuerdo", comentó Palermo en TyC Sports.

"Acá tienen lugar para competir y seguir creciendo. Es una ayuda para nosotros en la conformación del plantel como también a futuro para el jugador de Boca", afirmó.

Palermo compartió gran parte de su carrera con Riquelme en el "Xeneize" y juntos conquistaron dos Libertadores y una Intercontinental, entre otros títulos, aunque su relación nunca fue de lo mejor en el vestuario.

Sin embargo, la respuesta de Riquelme fue positiva: "Me dijo que no había problema, que me los prestaba. Pero también hay que ver si quieren venir. Uno sabe el alcance de lo que puede pedir. Quizás algunos relegados del primer equipo. Sabemos que la formación de un jugador de Boca es distinta. Yo creo que hay futbolistas que pueden llegar a venir y aportar cosas interesantes para Aldosivi".

Los jugadores que interesan son el arquero Agustín Lastra y el lateral Eros Mancuso. Hasta el momento llegaron al club Marcelo Meli, Tomás Martínez, Santiago Silva, Matías Pisano, Patricio Boolsen y Edwin Mosquera

"El tema de los contratos en dólares y en pesos es muy complejo. Yo valoro mucho lo que está haciendo Aldosivi. Es un esfuerzo importante para satisfacer las necesidades del plantel y las ambiciones que propongo", ponderó el DT.

Con información de Télam