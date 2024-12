Chau Dibu Martínez: la FIFPro dejó al mejor arquero del mundo fuera del once ideal Los argentinos no fueron tenidos en cuenta para el once ideal de la temporada a pesar de haber ganado la Copa América por segunda vez consecutiva.

10 de diciembre, 2024 | 15.43 "Dibu" ha sido una de las figuras de Argentina este año. El 2024 ha sido otro año mágico para la Selección Argentina que, a pesar de algunos tropezones, sigue siendo líder de las Eliminatorias Sudamericanas y, además, mantuvo la corona en la Copa América 2024. En dicho certamen, Emiliano Martínez fue una de las principales figuras del conjunto nacional, puesto que apenas recibió un gol en los cuartos de final con Ecuador, que se definieron en los penales, donde detuvo dos de cinco ejecuciones para avanzar a semifinales. A pesar de ello, “Dibu” no fue considerado como el mejor arquero del mundo por parte de la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPro), que escogió al brasileño Ederson como el mejor arquero del año. Si bien es cierto que el argentino recibió 61 goles en la campaña anterior y el brasileño 34, la actual temporada muestra al marplatense por delante del guardameta del Manchester City. De hecho, Ederson suma un total de 25 goles recibidos desde que comenzó la temporada 2024/25, dos más que Martínez, que tiene el doble de vallas invictas en el Aston Villa, sin mencionar su importancia en la Champions League. A eso hay que sumarle que el brasileño no participó de la última edición de la Copa América por una lesión y que sumó la misma cantidad de goles en su arco que “Dibu” en los duelos por Eliminatorias que se jugaron este año. Cabe mencionar que el Dibu Martínez ganó varias distinciones individuales este año, con el Guante de Oro de la Copa América, la presencia en el once ideal del certamen sudamericano por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), la nominación al Balón de Oro y la condecoración con el Trofeo Yashin de la revista France Football por mejor arquero. Por su parte, Ederson no ha tenido otro reconocimiento que el que le dio la FIFPro. MÁS INFO Fútbol Más de un mes lesionado: el campeón del mundo que podría volver a jugar este domingo Para la FIFPro, los mejores jugadores del año han sido Ederson (Manchester City); Dani Carvajal (Real Madrid), Virgil van Dijk (Liverpool), Antonio Rüdiger (Real Madrid); Jude Bellingham (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Toni Kroos (Real Madrid), Rodri (Manchester City); Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappé (París Saint-Germain/Real Madrid) y Vinícius Júnior Real Madrid). El once ideal publicado por la FIFPro. Partido clave para el Aston Villa del “Dibu” Tras haber vencido al Southampton por 1-0 en la Premier League, el Aston Villa está listo para visitar al RB Leipzig en la Red Bull Arena de Alemania por la sexta fecha de la Champions League. Dicho encuentro, que se disputará este martes a las 17:00, será clave para el equipo de Emiliano Martínez, que está noveno en la tabla con diez puntos y puede llegar a cerrar la semana entre los ocho mejores con una victoria, algo que mantendría al cuadro inglés entre los clasificados a los octavos de final del certamen europeo. TWITTER

