"A Monzón hay que dejarlo trabajar tranquilo y vamos a ir viendo", afirmó presidente Doman

El presidente de Independiente, Fabián Doman, solicitó hoy "dejarlo trabajar tranquilo" al entrenador interino Pedro Monzón, mientras continúa la búsqueda del sucesor de Leandro Stillitano.

"A Monzón hay que dejarlo trabajar tranquilo y vamos a ir viendo. Se nombraron técnicos que nunca hablamos ni conozco", manifestó Doman en diálogo con radio Continental.

"El hincha en la calle me pide que deje a Monzón. Es muy querido en el club y por los jugadores" , apuntó Doman sobre el ex defensor subcampeón del mundo en Italia 1990 con el seleccionado dirigido por Carlos Bilardo.

En cuanto a la búsqueda del nuevo entrenador de Independiente, Doman dijo lo siguiente: "No existen 10 técnicos que le digan que no a Independiente. También hay técnicos que se ofrecen y detrás piden plata. Hablamos con (Pablo) Guede y con (Ricardo) Zielinski. Los dos dijeron que sí, pero no nos pusimos de acuerdo en lo económico".

Doman también hizo referencia a la complicada situación económica y financiera del club: "Se va a hacer un fideicomiso. Vamos a dejar claro que la plata que aporten será solamente para las deudas. Mucha gente nos escribe porque ama al club".

El club de Avellaneda informó hoy que demandará a ex dirigentes como Hugo Moyano y Héctor Maldonado, al tiempo que investigará la venta de los derechos económicos de Nicolás Figal a la MLS y apelará por el caso del futbolista Gonzalo Verón.

"Queremos que suspendan la ejecución del caso Verón y se vuelva a abrir. El fallo del tribunal laboral sobre Verón sabíamos que iba a salir pero salió con un monto de una alevosía increíble, nunca visto", acotó Doman.

Uno de los riesgos que afronta Independiente con este caso es que puso como garantía su predio de Wilde, que sirve especialmente para la recreación de los asociados, y podría perderlo si es embargado.

Con información de Télam