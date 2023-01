"Prefiero retirarme en lo más alto", afirmó Lloris tras su punto final con el seleccionado

El arquero Hugo Lloris confirmó hoy su retiro del seleccionado francés, último subcampeón del mundo, a través de una entrevista concedida al diario deportivo L'Equipe.

"Prefiero retirarme en lo más alto a que sea de la manera contraria. También hay una cuestión familiar porque siento la necesidad de pasar más tiempo con mi esposa y mis hijos", manifestó Lloris a la apuntada publicación deportiva.

De esta manera, a los 36 años y luego de 14 temporadas con "Les Blues", el arquero del Tottenham de Inglaterra puso punto final a su etapa de selección.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Llega un momento en el que hay que saber pasar la posta. No quiero hacer este lugar mío, siempre lo dije y lo repito, que la Selección francesa no es de nadie. Todos tenemos que asegurarnos de que así sea, y yo primero", expresó Lloris, quien disputó 145 partidos en Francia y se consagró campeón del mundo en Rusia 2018.

"Lo que realmente me ha empujado estos últimos meses es la Copa del Mundo. Es agotador y veo que ya no me recupero mentalmente como antes. Terminé exhausto", aseguró Lloris, cuyo último partido fue la derrota por penales ante la Argentina en la final de Qatar 2022.

"Creo el equipo está listo para continuar y también hay un arquero interesante", dijo Lloris en referencia a Mike Maignan, quien milita en Milan de Italia.

Lloris, el arquero con más partidos en la historia de los mundiales (20), se consagró campeón con Francia en Rusia 2018, fue subcampeón en Qatar 2022, y ganó la Liga de Naciones 2021, al tiempo que fue finalista en la Eurocopa 2016.

Con información de Télam