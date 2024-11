La fuerte decisión de Gago con Cavani en Boca vs. Huracán tras el castigo

Fernando Gago tomó una determinación con los castigados de Boca para enfrentar a Huracán, por la Liga Profesional de Fútbol.

Boca Juniors visitará este sábado a Huracán con el objetivo de acercarse a puestos de Copa Libertadores con algunas novedades. Es que el entrenador, Fernando Gago, entregó la lista de concentrados con la inclusión de Edinson Cavani, tras el castigo ante Unión de Santa Fe, y dos regresos de peso que no estuvieron en La Bombonera.

Luego de haberlo sacado del 11 titular frente al "Tatengue" por haber llegado tarde a la charla táctica del hotel, Gago dejó atrás el correctivo a Cavani y, de no surgir inconvenientes, el uruguayo sería uno de los atacantes en cancha del "Globo". En la misma situación aparece Frank Fabra, convocado después de haber recibido un castigo por demorarse en el encuentro del plantel el miércoles.

Otras de las buenas noticias son los retornos de Luis Advíncula y Marcelo Saracchi. Ambos no estuvieron frente a Unión por estar afectados a sus respectivos seleccionados para la doble fecha FIFA de Eliminatorias Sudamericanas y estarían desde el inicio en los laterales de la defensa.

Una sorpresa es la ausencia de Jabes Saralegui, que venía formando parte de las últimas listas e, incluso, había ingresado en el segundo tiempo contra el conjunto de Cristian "Kily" González por el golpe que sufrió Juan Barinaga. Por otro lado, Aaron Anselmino y Miguel Merentiel continúan fuera del equipo recuperándose de sus lesiones para llegar con chances de disputar la semifinales de Copa Argentina con Vélez Sarsfield.

La lista de convocados de Boca Juniors vs. Huracán, por la Liga Profesional de Fútbol

Arqueros: Sergio Romero, Leandro Brey

Defensores: Jorge Nicolás Figal, Gary Medel, Marcos Rojo, Lautaro Di Lollo, Juan Barinaga, Luis Advíncula, Marcelo Saracchi, Lautaro Blanco, Frank Fabra.

Mediocampistas: Pol Fernández, Ignacio Miramón, Milton Delgado, Juan Ramírez, Agustín Martegani, Tomás Belmonte, Kevin Zenón.

Delanteros: Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Brian Aguirre, Edinson Cavani, Milton Giménez.

Huracán vs. Boca Juniors: ficha técnica

Torneo : Liga Profesional de Fútbol 2024 (Fecha 24).

: Liga Profesional de Fútbol 2024 (Fecha 24). Fecha : Sábado 23 de noviembre.

: Sábado 23 de noviembre. Horario : 21.45.

: 21.45. Estadio : Tomás Adolfo Ducó.

: Tomás Adolfo Ducó. Árbitro : Hernán Mastrángelo.

: Hernán Mastrángelo. Transmisión : TNT Sports Premium.

: TNT Sports Premium. Streaming: Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

Martín Palermo dejó una contundente respuesta acerca del Boca de Fernando Gago

Martín Palermo atraviesa un gran presente como director técnico: el exfutbolista de 51 años se consagró campeón por primera vez en su nueva carrera al obtener el Torneo Clausura al mando de Olimpia de Paraguay. Tras empatar sin goles frente al escolta Sportivo 2 de Mayo, el 'Franjeado', que ya consiguió su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores, aseguró su lugar en lo más alto de la tabla de posiciones a falta de dos fechas para el cierre del campeonato. Después de este logro, el 'Titán' mantuvo una entrevista con periodistas argentinos y se refirió a la actualidad de Boca Juniors, club del que es ídolo, y al desempeño de su colega Fernando Gago como entrenador.

En diálogo con el programa de ESPN F90, Palermo fue consultado por el trabajo de 'Pintita', quien llegó en reemplazo de Diego Martínez: "Mucho en este tiempo no lo vi a Fernando. De haberlo visto en Racing y en Aldosivi se ve que tiene una idea y es la que ahora quiere plasmar en Boca. Opinar más como entrenador o colega no me gusta". El exvolante fue anunciado oficialmente en octubre de este año luego de renunciar a su cargo en Chivas de Guadalajara, desde su llegada, el conjunto de La Ribera ganó dos partidos sobre seis disputados y obtuvo el pase a las semifinales de la Copa Argentina tras superar a Gimnasia y Esgrima de La Plata por penales.

Sin embargo, el exdelantero buscó esquivar la polémica al referirse a la actualidad del 'Xeneize' que, si bien mejoró en las últimas semanas, atraviesa un momento delicado a nivel futbolístico: "A Boca no pude seguirlo como para hacer un análisis más en profundidad. No me voy a poner ni de él (por Fernando Gago) ni del momento de Boca, porque ya saben que de mí no van a salir cosas que después terminen tomándolas a mal. Entonces, prefiero no hablar", sentenció.