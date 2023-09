Domínguez elogió el trabajo de San Lorenzo y dijo que a Estudiantes "le faltó lucidez"

Estudiantes lleva cuatro partidos sin triunfos, no pudo ganar en la Copa de la Liga, está último en su zona con apenas dos puntos y tras la igualdad con San Lorenzo, el entrenador Eduardo Domínguez señaló que “ante un equipo tan duro, que defiende tan bajo, se hicieron individualmente más cosas de las que correspondían, pero faltó más tranquilidad y lucidez”.

"Ahora no queda otra que mirar para adelante, porque creo que tuvimos una mejor imagen que en los partidos anteriores. Buscamos clarificar el equipo y no pudimos. San Lorenzo hace muy bien su trabajo pero también los árbitros tienen que ayudar, porque no cobran lo mismo en jugadas similares. Creo que la expulsión de Fernando (Zuqui) fue una exageración”, opinó.

“Ahora hay que pensar en el próximo partido, en ser fuertes y hay que tratar de ir a ganar a Rosario con Newell's y no pensar hoy en el clásico. Debemos buscar esa victoria que nos de seguridad y nos devuelva la confianza”, dijo el técnico.

Luego remarcó que “dentro de lo positivo es que se volvió a mantener el arco en cero y eso marca que se trabaja bien defensivamente. En ataque y en la generación podemos estar en el debe, sin olvidar que en este partido en particular tuvimos un rival que defiende de una manera excepcional. San Lorenzo es al equipo que menos goles le hacen, al que menos le patean y menos situaciones de gol le generan. Es mérito de ellos, porque lo hacen muy bien”.

Domínguez elogió el trabajo del chileno Javier Altamirano y explicó que “viene de una lesión y entró muy bien. Nos mostró cosas de las que le vimos para irlo a buscar y Alexis (Castillo Manyoma) tiene condiciones, pero se tiene que adaptar y hay que saberlo esperar”.

Sobre los lesionados contó que “Guido (Carrillo) es imposible que llegue para el domingo y muy difícil para el clásico; Mauro (Boselli) viene mejor y ojalá lo podamos llevar a Rosario sin arriesgarlo. También está Zaid (Romero) que hace mucho no lo podemos contar”, cerró.

Con información de Télam