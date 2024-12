El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que aún "no hay consenso" para tratar la eliminación de las PASO y que es el "único tema" que el oficialismo desea abordar en sesiones extraordinarias en el Congreso, porque si "no se trata ahora ya después es muy difícil". Además, el funcionario aseguró encontrarse en "perfecto" estado de salud, luego de pasar un día internado por "chequeos programados".

"Hay un solo tema que sí nos gustaría tratar, porque eso implica tomar una serie de medidas para las elecciones. Es el tema de la eliminación de las PASO. Si pudiéramos tratar eso sería un logro importante, significaría que al no haber PASO se gasta mucho menos dinero, se molesta menos a la gente y cada partido debe proponer sus candidatos por sus estatutos propios", dijo Francos en diálogo con Radio Mitre.

El ministro coordinador aseguró que si no se debate en período extraordinario "después es muy difícil" por los tiempos que implica la organización de las elecciones legislativas 2025. Sin embargo, Francos también admitió que aún no hay "consenso" para tratar su eliminación. "Todavía no están los consensos necesarios para hacerlo", planteó, y agregó que intentará gestionar "reuniones" para "avanzar en este tema".

Por otro lado, el funcionario desligó al oficialismo del caso del senador Edgardo Kueider, que fue hallado con más de 200 mil dólares intentando cruzar a Paraguay y está detenido e investigado por la Justicia del vecino país. "Que haya votado una ley con nosotros no quiere decir que sea de nuestro sector", explicó sobre el legislador que fue electo por el peronismo pero que dejó ese bloque del Senado luego de apoyar la Ley Bases.

Al respecto de la abrupta salida de la titular de la AFIP, Florencia Misrahi, el ministro se sinceró. "La verdad es que no conozco demasiado a fondo el motivo. Es del área de Economía, supongo que ella habrá hablado con el ministro del área", señaló.

Francos salió del hospital tras estar internado un día

El funcionario fue dado de alta este sábado por la clínica Sagrada Familia del barrio porteño de Belgrano, luego de que fuera internado en la mañana del viernes para realizarse una serie de estudios programados. “Estoy perfecto, estoy bien de salud", indicó desde su domicilio.

Tras pasar la noche en el hospital, el funcionario remarcó: "Me tuve que hacer unos chequeos por un incidente que tuve hace un tiempo. "Mi médico me pidió que me haga unos chequeos, pero está todo bien”, confirmó.

Sobre el motivo de los exámenes, el funcionario de 74 años explicó que fueron "programados" y resaltó que ya "está en funciones". "Sí, ayer no estuve en funciones solamente. Después estoy en funciones todo el día, todo el tiempo", planteó.

Desde el entorno del funcionario habían informado el viernes que se trató de un chequeo médico para el que ya tenía un turno asignado desde hace tiempo. "El Sr. Ministro Dr. Guillermo Francos, Jefe de Gabinete de Ministros, ingresó a esta clínica como parte del control clínico y neurológico regular a cargo de su médico de cabecera, Dr. Pedro Lylyk", precisó el parte médico difundido por la institución.

Sobre los estudios realizados, se precisó que "se efectuaron exámenes Clínicos, de Laboratorio, Tomografia Computada, Resonancia Magnética Nuclear y Electroencefalograma normales". "El Sr. Ministro se encuentra lúcido, estable, examen clínico, cardiológico y neurológico, en espera de completar el resto de los estudios de rutina", señaló el parte, firmado por Lylyk y por el director de la clínica, Christian Van Gelderen.

Francos ya había sido internado el 9 de septiembre por un cuadro gastrointestinal agudo, que derivó en una lipotimia.