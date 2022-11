Mauro Silva, campeón del Mundo con Brasil, admitió que Maradona fue su rival "más difícil"

(Enviados especiales).- El exmediocampista brasileño Mauro Silva, campeón del Mundo en Estados Unidos 1994, admitió hoy que Diego Armando Maradona fue su rival "más difícil" de marcar y en el segundo aniversario del fallecimiento expresó su "cariño y respeto" por la leyenda mundial.

"Me tocó marcar a Maradona y fue el jugador más difícil de mi carrera y eso que enfrenté a otros grandes como Zidane, Baggio o Ronaldinho", enfatizó Mauro Silva, uno de los mejores volantes del fútbol brasileño.

En declaraciones a Télam después del homenaje a Maradona organizado por la Conmebol en el día del segundo aniversario de su partida, el brasileño también reconoció su "respeto y cariño" por la figura de un ídolo que trascendió todas las fronteras.

"Maradona merece mi respeto y cariño por todo lo que representa para el fútbol mundial. Además de haberlo enfrentado con Brasil y con Deportivo La Coruña en la liga española cuando jugó en Sevilla, me quedo con los momentos que pasamos. Era una gran persona y nunca me voy a olvidar de las veces que nos encontramos", manifestó.

El exjugador brasileño, actualmente de 54 años, también tiene un fuerte vínculo con otro argentino protagonista del actual Mundial de Qatar 2022: el DT del seleccionado, Lionel Scaloni, con quien compartió la época dorada del "Superdepor" campeón de la liga española en 1999/2000.

"Es un gran trabajador y una gran persona. Está haciendo un gran trabajo en la Argentina y me alegra mucho que le vaya bien. Siempre fue un luchador, aguerrido y detallista de los aspectos tácticos. No me imaginé que iba a ser entrenador tan rápido pero siempre tuvo un liderazgo natural", subrayó.

Con información de Télam