Rosario Central venció a Vélez con un golazo del paraguayo Báez

Rosario Central venció esta noche 1-0 a Vélez Sarsfield, en un emotivo encuentro jugado en el Gigante de Arroyito, por la segunda fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional de fútbol

La única conquista del intenso cruce fue obra del zaguero paraguayo Javier Báez, en el comienzo del complemento.

Central jugó un poco mejor en el primer tiempo, en el que se paró bien en su campo con un gran trabajo del correntino Emmanuel Ojeda, con la premisa de controlar los laterales e intentó jugar por abajo y así generó un par de llegadas claras.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La primera fue un derechazo apenas desviado de Walter Montoya, que pasó cerca del poste izquierdo, a los 10m., y la segunda fue un mano a mano que el arquero Hoyos le tapó a Lucas Gamba, por la izquierda del área, cuyo rebote remató Gino Infantino, pero Agustín Mulet salvó su arco, a los 29m.

Vélez se dedicó a esperar bien parado, con una presión alta sobre la salida, en la que apostó al yerro rival, que casi le da resultado a los 35m., cuando Agustín Bouzat se la quitó a Emiliano Vecchio en el borde del área y alargó hacia el uruguayo Sebastián Sosa Sánchez, pero el arquero Gaspar Servio tapó en gran forma su remate, apenas a su izquierda.

El elenco de Liniers apostó a las gambetas en velocidad de Lucas Janson por izquierda, que le ganó tres mano a mano a Damián Martínez, quien debió cortar con faltas, por lo que se generaron tiros libres de riesgo.

Central cambió a tiempo en el complemento porque se paró en el campo rival, jugó mejor con la pelota y comenzó a generar llegadas, como en una mala salida de Emiliano Insúa que Vecchio jugó hacia Gamba y terminó en un córner.

El partido cambió a los 10m., cuando Vecchio mandó un tiro libre desde la izquierda, que el uruguayo De los Santos rechazó de cabeza y la pelota le cayó al paraguayo Báez, en el borde del área, para empalmar una volea de derecha y clavarla arriba, en el golazo que definió el partido.

Entonces, el equipo de Cristian 'Kily' González hizo lo que más sabe y le gusta: comenzó a tocar más la pelota por abajo y a buscar otro tanto, del que estuvo cerca en dos remates de Infantino que terminaron en el córner y, sobre todo, en un derechazo del ingresado Luca Martínez Dupuy, que le pegó al arquero Hoyos, cuando estaba caído, a los 37m.

Así, con un planteo ordenado para controlar el juego de Vélez por los costados, el criterio de sus volantes, laterales y delanteros -entre los que se destacaron Ojeda y el chaqueño Walter Montoya- y un zapatazo furibundo del paraguayo Báez, el conjunto 'canalla' ganó con justicia.

-Síntesis-

Rosario Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Facundo Almada, Javier Báez y Lautaro Blanco; Walter Montoya, Emmanuel Ojeda, Emiliano Vecchio y Gino Infantino; Lucas Gamba y Marco Ruben. DT: Cristian González.

Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías de los Santos, Lautaro Giannetti y Emanuel Insúa; Nicolás Garayalde y Agustín Mulet; José Florentín, Lucas Janson y Agustín Bouzat; Sebastián Sosa Sánchez. DT: Mauricio Pellegrino.

Gol en el segundo tiempo: 10m. Báez (RC)

Cambios en el segundo tiempo: 17m. Luca Orellano por Bouzat y Lucas Pratto por Florentín (VS); 28m. Francisco Ortega por E. Insúa y Santiago Castro por Sosa Sánchez (VS); 31m. Facundo Buonanotte por Montoya y Luca Martínez Dupuy por Gamba (RC); 35m. Joel Soñora por Garayalde (VS); 40' Mateo Tanlongo por Ojeda y Fernando Torrent por Infantino (RC).

Amonestados: Bouzat, Castro y Guidara (VS); Tanlongo y Damián Martínez (C).

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Con información de Télam