El argentino Adrián Sánchez marca doblete en el fútbol de Chile

El joven mediocampista argentino Adrián Sánchez marcó anoche un doblete para Everton, que vapuleó por 4-0 a Curicó Unido, por la 20ma. fecha del certamen de Primera División del fútbol de Chile.

El volante derecho, de 23 años y exjugador de la Reserva de Boca Juniors, tuvo una estupenda media hora inicial: al minuto de juego, asistió al uruguayo Sebastián Sosa Sánchez (ex Vélez Sarsfield) para que abriera el tanteador. Y sobre los 19m. y 27m. de la etapa inicial, anotó por duplicado para el conjunto que orienta el DT argentino Francisco Meneghini, según detalló el diario 'La Tercera'.

En el elenco de Viña del Mar también actuó desde el arranque el defensor Julio Barroso (ex Boca y Argentinos Juniors), mientras que para el combinado local se desempeñaron Juan Pablo Gómez, Matías Cahais (ex Racing), Franco Bechtoldt (ex Defensores Unidos de Zárate), Rodrigo Holgado (ex Gimnasia La Plata) y Federico Castro (ex Santamarina de Tandil e Independiente Rivadavia Mendoza).

Universidad Católica, el equipo que dirige el DT Ariel Holan, derrotó por 1-0 a Cobresal, con un tanto en contra de su valla de Diego Céspedes (St 49m.). Los argentinos del elenco de San Carlos de Apoquindo fueron el arquero Matías Dituro (ex Brown de Puerto Madryn), el mediocampista Luciano Aued (ex Racing), el extremo Yamil Asad (ex Vélez) y el centroatacante Fernando Zampedri (ex Rosario Central y Atlético Tucumán).

La Serena, con un tanto de Federico Andrada (ex Aldosivi de Mar del Plata) y otro de Juan Ignacio Cavallaro (ex Tigre), le ganó por 3-0 a Ñublense, que tuvo en sus filas al volante Federico Mateos (ex San Telmo)

Además, Deportivo Antofagasta, el conjunto que orienta el DT Javier Torrente (ex Newell's) y con una anotación del centrodelantero Tobías Figueroa (ex Belgrano de Córdoba), derrotó por 2-1 a Coquimbo Unido.

Otros marcadores del viernes: Huachipato 2 (un tanto de Juan Ignacio Sánchez Sotelo, ex Temperley)-Unión Española 5 (un gol de Leandro Garate, ex Unión de Santa Fe); Unión La Calera 2 (Sebastián Sáez y Lucas Passerini)-Palestino 2 (una conquista de Maximiliano Salas, ex All Boys).

El líder Colo Colo (39 puntos) visitará este tarde, desde las 14.30, a Universidad de Chile (21) en el clásico.

Con información de Télam