Se lanza el libro "Manos Enguantadas", publicación sobre el boxeo argentino

El libro "Manos Enguantadas", escrito por el periodista Walter Vargas, publicación del boxeo argentino de Editorial Al Arco, será presentado el próximo lunes 24 de abril en el legendario café Tortoni.

Los campeones mundiales, las veladas inolvidables en el Luna Park, los púgiles que se quedaron a las puertas de la gloria, los grandes clásicos y hasta los periodistas especializados más renombrados: todos tienen sitio en Manos Enguantadas, un bello libro de boxeo escrito por Walter Vargas.

“Nada como el boxeo: le da algo al que no tiene nada. Los que no nos entienden, no entienden nada. No hay abogados ni médicos boxeadores. Es oficio de los más desabrigados por la sociedad. De los que nacieron en la alcantarilla pero decidieron mirar al sol, existir”, escribe desde las páginas del prólogo otro célebre periodista especializado, Eduardo Lamazón.

El autor del prólogo agrega: “Walter Vargas publica sobre boxeo. Era indispensable, porque somos una raza, porque tenemos pelaje y estofa, una hornada de individuos que escribimos sobre el ardiente universo del ring y sus protagonistas. Para el boxeo es un lujo este paseo variopinto que nos regala. Exuda nostalgia, ese sombrío dolor de la memoria, este texto fácilmente querible que declara la guerra a la desventura del olvido”.

Los perfiles que construye Vargas en su libro van desde Carlos Monzón a Nicolino Locche, de Sergio “Maravilla” Martínez a Pascualito Pérez, de Víctor Galíndez a Sergio Víctor Palma, de Gustavo Ballas a Falucho Laciar; de la “Tigresa” Acuña a la “Tuti” Bopp.

Por Manos Enguantadas transitan todos y cada uno de los nombres que hicieron grande al boxeo argentino.

Pero no sólo los que saborearon la gloria sino también los que les faltó un paso, como “Martillo” Roldán o “Ringo” Bonavena; o los que supieron colmar noches inolvidables del Luna por razones variopintas: ahí se apilan nombres como los del “Mono” Gatica o la “Pantera” Saldaño.

Manos Enguantadas es el octavo libro de Vargas (y el primero de boxeo) con Al Arco, luego de Del diario íntimo de un chico rubio, Cambios de Frente, Fútbol Delivery, Equipo Chico, Periodistas Depordivos, El Túnel del

Centenario y Hay Pelota. También participó en la antología de cuentos De Puntín, el libro fundacional del sello hace exactamente 20 años.

La presentación se realizará el lunes 24 abril venidero a las 18, en la sala Eladia Blázquez de legendario Café Tortoni, ubicado en Avenida de Mayo 825, en pleno corazón porteño.

Con información de Télam