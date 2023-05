Jorge Almirón: "Esta derrota nos dejará enseñanzas"

El entrenador de Boca Juniors, Jorge Almirón, declaró esta noche en conferencia de prensa que "esta derrota dejará enseñanzas", luego de la caída de su equipo 1 a 0 de visitante ante Deportivo Pereira por la cuarta fecha del grupo F de la Copa Libertadores.

"Estábamos mejor que ellos, perdimos la pelota en una jugada en la ofensiva y después vino el penal que pudo atajar de muy buena forma nuestro arquero. Costó acomodarnos tras el penal atajado. Esto nos dejara muchas enseñanzas seguramente" dijo el técnico.

Cuando se le preguntó sobre si el equipo comete errores en el juego aéreo, dijo que no veía "debilidades" en ese aspecto. No nos hicieron goles de cabeza hasta ahora, había que tomar marcas" declaro Almirón.

"El partido que pensábamos se dio. En algunas zonas cuando iban a presionar, Villa, Briasco y Bendetto quedaban mano a mano y no lo aprovechamos, no hubo precisión. Los cambios no fueron tácticos, si no por lo físico. Nos falto de mitad hacia adelante",cerró.

A su lado el "Chelo" Marcelo Weigandt justificó el haberse quedado en el centro que conectó de cabeza Angelo Rodríguez, la figura del partido, para decretar la victoria por 1 a 0.

"Fue una jugada donde se ejecuta el penal y luego jugaron rápido y tardamos en acomodarnos. El entrenador en la semana lo va a revisar y lo va a corregir", apuntó.

Boca viajó esta noche en vuelo charter para la Argentina y mañana empezara a preparar el encuentro que el próximo domingo desde las 21 jugará ante Tigre, de local, por la 18va. fecha de la Liga Profesional.

Con información de Télam