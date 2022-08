"Me sorprendió la salida del 'Che' García de la Selección", aseguró el "Chapu" Nocioni

El exbasquetbolista Andrés "Chapu" Nocioni aseguró hoy que le resultó sorpresiva la partida del seleccionador argentino Néstor García, despedido luego de la victoria del lunes contra Bahamas, en el segundo encuentro de la cuarta ventana eliminatoria rumbo al Mundial de básquetbol Filipinas-Japón-Indonesia 2023.

"La Selección no estaba en una mala situación deportiva. A mí me sorprendió aunque sabíamos que había algo dando vuelta sobre el vínculo con los jugadores. No pensé que era para tanto", analizó Nocioni, con pasado en la NBA y campeón olímpico en Atenas 2004.

"Al grupo le debe doler la situación pero debe unirse de cara al AmericaCup. El cambio debe tomarse como positivo, se cambiará la dinámica de trabajo y se buscará algo nuevo", reconoció el "Chapu" en un streaming con el canal Doble Doble de Youtube.

García asumió en septiembre del 2021 y su ciclo duró solamente ocho encuentros (6 triunfos y 2 derrotas) y ahora será sustituido por Gonzalo García en la Americup de Recife, Brasil, acompañado por Pablo Prigioni y Leonardo Gutiérrez.

Argentina iniciará la disputa de la AmeriCup este sábado a las 13.40 ante Islas Vírgenes, en partido que se jugará en el estadio Geraldo Magalhaes, de Recife.

"Los directivos deberán decidir si ahora buscan un entrenador para salir del paso o para armar un verdadero proyecto", sentenció Nocioni.

Con información de Télam