"Boca merece estar siempre arriba", dijo el director del departamento de básquetbol

El director del departamento de básquetbol, Alejandro Desimone, dijo hoy que Boca "siempre" tiene que estar arriba en la Liga Nacional y en las competiciones internacionales, luego de varias temporadas complicadas.

"Apenas asumí parecía otro club. Estaba muy descuidado y era una deuda pendiente con los socios del básquet. Era algo que se necesitaba, particularmente el aire acondicionado me preocupaba y fue el puntapié inicial a partir de lo cual vinieron un montón de obras más", recordó el directivo acerca de su llegada en el verano del 2021.

Desde que está la nueva dirigencia, Boca procuró volver a ocupar un espacio importante en la Liga Nacional: jugó dos semifinales y regresó a las copas internacionales.

"Yo creo que si en estos últimos 20 años hubieran seguido trabajando con el mismo ímpetu que en su momento, cuando vino Orlando Salvestrini, el básquet hoy estaría en otro nivel y no tendríamos que haber hecho todo junto ahora. Boca se merece estar siempre arriba peleando a lo que juguemos", insistió el dirigente en una nota con Uno Contra Uno radio en streaming.

"Encontré al básquet muy abajo en todo sentido, en un segundo subsuelo, hoy por ahí lo voy a dejar en un quinto piso y ojalá que los que vengan detrás nuestro sigan sumando para que el básquet de Boca siempre esté adentro", recordó.

Boca perdió a su entrenador, Gonzalo García, uno de los mejores del país, tras una serie de malos resultados y el equipo levantó en la LNB.

"Lo de Gonzalo fue algo sorpresivo, yo pensé que él iba a estar para el final más allá de que los resultados no acompañaban. Apenas renunció tuve muchos llamados y estamos hablando con distintos técnicos. No es fácil ya que todos o la mayoría están con trabajo. El partido ante Quimsa nos dio un poco de aire para no apresurarnos a tomar una decisión", explicó.

Por el momento, el entrenador será Carlos Duro, que estaba de asistente y cuenta con una larga trayectoria en la competición, con un "Xeneize" que pretenderá ganar el título en este torneo.

Con información de Télam