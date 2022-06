Atlético Tucumán cerró la incorporación del colombiano Andrés Balanta

Atlético Tucumán cerró hoy la incorporación del mediocampista colombiano Andrés Balanta, tercer refuerzo para la Liga Profesional de Fútbol, quien fue presentado oficialmente por el club.

Balanta, de 22 años, firmó un contrato a préstamo por un año, procedente de Deportivo Cali de Colombia, con opción a compra.

"Me siento bendecido y afortunado de llegar a un equipo que tiene una hinchada muy pasional, es una oportunidad grande, un salto en mi carrera", manifestó Balanta en conferencia de prensa.

"Recibí la llamada de Lucas (Pusineri), que me dirigió en Cali. Cuando me preguntó si me interesaba le dije que sí. Un paso por el fútbol argentino siempre es muy importante", remarcó Balanta.

Atlético Tucumán concretó su tercer refuerzo luego de los acuerdos con el arquero boliviano Carlos Lampe y el defensor uruguayo Jonathan Sandoval.

Con información de Télam