Colon y Arsenal dividieron puntos por "intrascedentes"

Colón y Arsenal empataron 1 a 1 en un partido que arrancó con buenas intenciones, pero terminó enredándose en las limitaciones de ambos conjuntos, por la 13ra. fecha de la Liga Profesional.

El local se puso en ventaja con gol de Tomás Sandoval, mientras que los de Sarandí, que llegaron a las 17 unidades y sumaron un punto por primera vez desde 2012 en el "Cementerio de los Elefantes", igualaron gracias a un cabezazo de Ignacio Gariglio.

El local se paró con línea de cuatro y con Picco y Alvarez como volantes de recuperación, Bernardi con más libertades, mientras que Farias se ubicó detrás de los dos delanteros netos, Ramón Abila y el surgido de inferiores Tomás Sandoval.

Leonardo Madelón, muy identificado con Unión de Santa Fe, dispuso dos líneas de cuatro, con un poco de más de libertad para Facundo Kruspzky, para acercarse a Lomónaco y Cano, quienes presionaban la salida de los locales cerca de la línea de mitad de cancha.

En los primeros 15 minutos Colón intento llegar al arco de Medina, pero le faltaron muchas ideas, mientras que Arsenal no pudo pasar la mitad de cancha, ya que su primer objetivo era impedir la llegada de los locales a su valla.

El equipo dirigido por Madelón esta entre los tres equipos de la Liga Profesional, que menos pases ha dado en el presente certamen.

A los 17, un "Wanchope" en muy mal estado físico desperdició una gran oportunidad ante Medina, que ya estaba en el piso. El ex Boca Juniors intento definir tipo vaselina a corta distancia, pero la tiro por arriba.

Unos minutos después, Arsenal metió un buen contraataque que culminó con Lomónaco "rompiéndole" el pecho a Chicco que achico muy bien, luego de robarle una pelota a un disperso Goltz, que luego volvió a dudar en otro ataque.

Wanchope se redimió a los 37 minutos cuando recibió en el área un pelotazo de Bernardi, se manoteó con Gariglio giro casi sobre la línea de fondo, le pego la pelota paso por debajo del cuerpo de Medina, Pérez no pudo despejarla y Sandoval la empujo para marcar el primero.

En el segundo tiempo, Arsenal busco meter un zarpazo al inicio, pero Chicco se vistió de héroe yendo a los pies de Lomónaco y Pittón para evitar el empate. Pero los de Viaducto siguieron yendo y aprovecharon la noche floja de Goltz que metió una patada cerca del área y Baliño sancionó falta.

El tiro libre lo ejecuto Pérez que la puso pasada al segundo palo y allí apareció Ignacio Gariglio para impactarla de cabeza y marcar el empate de la institución de Sarandí. Y Colón perdió la autoestima, sus defensores comenzaron a cometer errores, Chicco se vio obligado a correr de un lado del cuadro para evitar el segundo de Sarandí.

Y eso se notó en las dos amarillas que Colón sumó en apenas 10 minutos del segundo tiempo, luego de sumar 14 faltas en poco menos de 60 minutos de partido. Rondina recurrió a los gritos para reordenar a su equipo y sacarle las nubes negras de su cabeza, mientras que en el otro banco Madelón parecía satisfecho con los resultados de su charla técnica en el entretiempo, ya que sus dirigidos controlaban el partido.

Los volantes de contención Pittón y Rivero sostenían la estrategia de Madelón, ya que se adueñaron del balón, le quitaron la pelota a sus rivales y distribuían con rapidez.

En los últimos minutos de la segunda etapa Colón intentó cercar a Arsenal, pero los dirigidos por Madelón repelieron cada avanzada de los locales, que carecieron de ideas y de claridad para poder llevarse el triunfo.

=SINTESIS=

Colón de Santa Fe: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garces, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Juan Pablo Alvarez, Leonel Picco, Christian Bernardi y Facundo Farías; Ramón Ábila y Tomás Sandoval. DT: Sergio Rondina.

Arsenal de Sarandí: Alejandro Medina; Christian Chimino, Ignacio Gariglio, Gustavo Canto y Damián Pérez; Braian Rivero, Mauro Pittón, Julián Navas y Facundo Kruspzky; Lucas Cano y Sebastián Lomónaco. DT: Leandro Madelón.

Gol en el primer tiempo. 36m Sandoval (C).

Gol en el segundo tiempo: 8m Gariglio (A).

Cambios en el segundo tiempo: 22m Alexander Diaz por Cano (A) y Joaquín Ibañez por Navas (A); 26m Santiago Pierotti por Alvarez (C) y Augusto Schott por Meza (C); 38m Andrew Teuten por Delgado (C) y Juan Sanchez Miño por Sandoval (C); 43m William Machado por Rivero (A) y 45m Francisco Apaolaza por Lomónaco (A).

Amonestados: Garcés. Goltz y Álvarez (C). Chimino y Pittón (A).

Árbitro: Jorge Baliño.

Cancha: Brigadier General Estanislao López, de Colón, de Santa Fe.

Con información de Télam