Verón explicó los motivos de la salida de Kuyumchoglu como coordinador de juveniles

El vicepresidente primero de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, brindó las razones por la que Fernando Kuyumchoglu fue separado como coordinador del fútbol juvenil del club, luego de 85 días en el cargo, situación que llamó la atención y generó polémicas dentro y fuera de la institución. “Cambiar la manera de trabajar, sin consensuarlo, al menos charlarlo o informarlo, imponiendo. Y en el club imponiéndose no se trabaja más, nadie lo hace”, expresó Verón.

Verón, quien hacía mucho tiempo no hablaba con los medios y eligió el programa institucional “Acá hay una escuela”, sostuvo: “en un hecho como este en el que se terminó tomando una decisión porque no estaba dentro de los parámetros de lo que el equipo de gestión piensa que es la manera de trabajar. No hubo ningún problema personal".

Kuyumchoglu se mostró sorprendido por la decisión y explicó: “tuve unas diferencias con el profesor que estaba a cargo, veníamos con un día a día con cosas que uno no compartía. Hablé con Marcos Angeleri, Juan Martín Aiello y Diego Ronderos, les comuniqué que no podía continuar de esta manera, no éramos compatibles con el proyecto que quería llevar a cabo para el club. Y después me comunicaron que Sebastián había dicho que tenía que abandonar el cargo”.

Por su parte, Verón agregó: "en 2012 nos hicimos cargo del Fútbol Juvenil y del Profesional con Agustín Alayes. A partir de ahí siempre pensamos en este cambio y en mejorar la metodología y la gestión. Siempre tratando de evolucionar y de no quedarnos estancados".

"Hoy el universo del futbolista es muy amplio y hay que tratar contenerlo y sostenerlo. Hay mucho de la parte emocional hoy, lo que pasa dentro y fuera de la cancha. Antes se manejaba con pocas personas con mucha voluntad, como pasó con mi viejo y el Bocha Flores que se hicieron cargo de las Juveniles, en otro contexto de sociedad. Hoy no se puede, todo cambió y se necesita un grupo de trabajo para abarcar y sostener a los chicos que tienen talento y a los que no”, comentó Verón.

Más adelante expresó que "hay muchas aristas dentro de la formación de un jugador, lo mismo pasa en el fútbol profesional. A partir de eso, y sobre todo desde la salida de Agustín Alayes, el fútbol juvenil tuvo un estancamiento. En esa reestructuración es donde pensamos en conformar un grupo de gestión porque se necesita un brazo en el día a día de la vida del fútbol juvenil".

El nuevo equipo de trabajo lo conforman Alejandro Sagesse como coordinador trabajará junto a Federico Delucchi (Coordinador de Preparación física y Ciencias del deporte), Facundo Tabares, (Coordinador de Metodología y Estrategia), Juan Pablo García (Innovación del Deporte y Estudiantes Innova) y Sebastián Turner (Coordinador de Educación y Deporte).

