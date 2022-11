Tula y su bombo llegan a Qatar: "Soy parte de la historia"

Carlos Pascual, o simplemente "Tula", llegó hoy a Qatar para vivir su decimotercera Copa del Mundo, siempre acompañado del bombo original que le regaló Juan Domingo Perón hace más de medio siglo.

A los 82 años, el famoso hincha del seleccionado argentino arribó durante la tarde a Doha luego de un largo viaje para decir presente una vez más en el evento deportivo más importante del mundo.

"Soy parte de la historia de los Mundiales", manifestó Tula en diálogo con Télam al pisar el Aeropuerto Hamad Internacional, donde contó sus vivencias y lamentó la ausencia de Diego Armando Maradona.

"El primer Mundial sin Diego, qué desgracia. Me dio mucha lástima cómo murió", dijo en el único momento en el que pasó de su habitual alegría a un gesto adusto.

Más relajado, rememoró: "Mi primer Mundial fue Alemania 1974. Me fui a dedo 15 mil kilómetros. Salí en los todos los diarios del mundo, la BBC de Londres me hizo una entrevista con intérprete. Todavía tengo los recortes. En todos lados 'Tula con el bombo' es increíble", admitió el reconocido hincha que, junto a su bombo, escribirá un capítulo más de su historia.

"El único que tiene más Mundiales que yo es (Enrique) Macaya (Márquez). Es un grande", señaló Tula, con su habitual sentido del humor.

Pese a los problemas de salud (tiene serias dificultades para caminar) y las complicaciones económicas, Tula estará en Qatar para alentar al equipo de Lionel Messi para ir en busca de la tercera estrella.

"No fue fácil. Yo nunca me preocupo mucho porque tengo amigos. Pero ni la AFA ni los políticos me dieron un mango. A mí me banca el pueblo y un amigo ruso que conocí antes del último Mundial", contó.

Junto a él estará el histórico bombo original que le regaló Perón en 1971 durante su exilio en España y que recorrió las tribunas de los estadios más recónditos del mundo, aunque reconoció que en los últimos torneos ya se le complicó el ingreso por las medidas de seguridad.

"Yo siempre llevo el bombo y nadie me dice nada. No tengo idea si lo voy a poder entrar", admitió, con cierta despreocupación.

Es que para Tula llegar a su Mundial número 13 con 82 años ya es suficiente para estar "positivo" y con deseos de repetir esta aventura dentro de cuatro años.

"Y voy a tener 86 años y el bombo es pesado, no sé si voy a tener tanta garra. Y tampoco tengo pensado qué voy a hacer con el bombo. No tengo mucha simpatía por nadie, no sé que voy a hacer", expresó, antes de largar una nueva carcajada.

"Yo digo lo que siento. Todos dicen 'Tula esto', 'Tula aquello'...pero yo tendría que estar bien y estoy en la intemperie. Dependo de los amigos", reclamó.

Más allá de su histórica y reconocida militancia peronista, Tula siente que es un personaje popular que logró traspasar la política.

"Lo de la gente es impresionante, no pasa solo por el peronismo porque los antiperonistas también. Todos me quieren por lo que hice, no por la política. Me dicen ´vos sos un prócer´", valoró.

Tiene confianza en la Argentina y recalcó el trabajo de Lionel Scaloni al frente del seleccionado ya que logró "unir" al equipo y formarlo como una "familia". "Eso no tiene precio", remarcó.

Por su fanatismo "Canalla" también tiene cierta preferencia por Ángel Di María, a quien definió como un "grande" por el gol que le convirtió a Brasil en el estadio Maracaná para cortar la fatídica racha de 28 años sin títulos.

Con la ceremonia inaugural y el partido Qatar- Ecuador se iniciará oficialmente el Mundial pero con la llegada de Tula se puede dar por iniciada la Copa del Mundo.

Con información de Télam