Seis atletas argentinos compitieron en jornada inaugural de Mundial de Hungría

Seis argentinos compitieron hoy en la jornada inaugural de la 19na edición del Mundial de atletismo de Budapest, Hungría, en el que participarán más de 2.000 deportistas de 200 países hasta el 27 de agosto.

El marchista tucumano Juan Manuel Cano Ceres, tres veces representante olímpico y que se convirtió junto a Jennifer Dahlgren (lanzamiento de martillo) en el atleta argentino con mayor presencia en los campeonatos ecuménicos de atletismo (7), terminó hoy en el 45to, puesto en marcha de 20 kilómetros con un tiempo de 1h27m49/100.

"Esperaba mejor marca pero tampoco puedo reprocharme tanto sabiendo como se dio todo. El objetivo era estar cerca de la marca del Sudamericano de Brasil del mes pasado, que iba a ser difícil pero no imposible. Estoy feliz, contento, por participar en mi séptimo mundial", expresó Cano Ceres a Télam desde Hungría.

El atleta, de 35 años y que disputó los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Londres 2012 ,Río de Janeiro 2016, participó por séptima vez de un mundial de mayores.

Cano Ceres disputó los de Berlín 2009 (finalizó en la posición 39); Daegu 2011 (33); Moscú 2013 (46); Beijing 2013 (42), Londres 2017 (46) y Eugene 2022 (38).

A su vez, la porteña Fedra Luna, ganadora de las medallas de oro en 1500 metros llanos y 5.000 en el Campeonato Sudamericano de Mayores de San Pablo, Brasil, del mes pasado, finalizó en el 55to puesto de la prueba de 1500, con un tiempo 4m19s00/100 ( 13ra en su serie clasificatoria).

Por su parte, el bonaerense Joaquín Gómez, múltiple medallista en los Juegos Odesur en lanzamiento de martillo y ganador de la presea de bronce en el Sudamericano, finalizó en el 21er puesto con una marca de 72, 77, su mejor registro en torneos ecuménicos.

"Estoy bastante conforme con la marca y el puesto. 72,77 está bastante bien para lo que vengo lanzando esta temporada, me mantengo estable. Obviamente me hubiera gustado haber lanzado un poco más. Si podía repetir mi mejor marca del año (Ndr: 74,59 del 14 de mayo en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.) me podía meter en la final. Siento que fue positivo", manifestó Gómez a Télam.

Gómez, de 25 años y surgido de la Escuela Municipal de Atletismo de Avellaneda (EMA), superó así las marcas que logró en los mundiales de mayores de Doha, Qatar, 2019, (70,17) y Eugene, Estados Unidos, 2022 (69,03).

El mes pasado, en el marco del Campeonato Sudamericano de mayores que se disputó en San Pablo, el lanzador bonaerense subió al podio por primera vez (logró la medalla de bronce con 73,77) en cuatro presentaciones en campeonatos de esa categoría: fue cuarto en Asunción, Paraguay (70,96); Lima, Perú, 2019, con una marca de 71,47 y la misma posición en el de Guayaquil, Ecuador, 2021, con 71,32.

En tanto, el entrerriano Julián Molina, finalizó 37mo en 3.000 metros con obstáculos con un tiempo de 8m46s44/100.

Molina, de 30 años y quien obtuvo las preseas de bronce en el Campeonato Iberoamericano de Alicante, España, en 5.000 metros y 3.000 con obstáculos en 2022, fue doble medallista en el Campeonato Sudamericano del mes pasado.

El representante del club ADN atletismo Darío Nuñez ganó la medalla de oro en la prueba de 3.000 metros con obstáculos (8m36s47/100) y la de plata en 5.000 metros (13m55s71/100 en la 53ra edición del Campeonato Sudamericano de Mayores de atletismo de San Pablo, Brasil, que se disputó del 28 al 30 de julio.

Además, el entrerriano Nazareno Sasia -ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 y de la presea de plata en el Sudamericano- quedó 26to con un registró de 19,51, y el marplatense Diego Lacamoire -oro en 1.500 metros llanos, concluyó en el 36to puesto en 1500 metros con un tiempo de 3m38s92/100.

Mañana competirán el velocista bonaerense Elián Larregina -plata en 400 metros llanos- y el correntino Carlos Layoy, en salto en alto -oro en Brasil-; el miércoles próximo, Germán Chiaraviglio (garrocha) y Luna (5000m) y el domingo 27 Joaquín Arbe (maratón).

Argentina, que participa en su 19no mundial consecutivo (el primero fue en Helsinski, Finlandia, 1983) llevó a Hungría su segunda delegación más nutrida (10) e igualó la de Londres 2017.

Los atletas argentinos que alcanzaron las finales fueron Antonio Silio (octavo en 10 mil metros llanos en Stuttgart, Alemania, 1993); Jennifer Dahlgren (décima en lanzamiento del martillo en Daegu, Corea del Sur 2011).

Y Germán Lauro séptimo en lanzamiento de bala) y Rocío Comba (undécima en disco) en Moscú, Rusia, 2013; Brian Toledo (décimo en lanzamiento de jabalina); Lauro (noveno en bala) y Germán Chiaraviglio (noveno en salto con garrocha) en Beijing, China, 2015; y Belén Casetta (undécima en 3.000 metros con obstáculos) en Londres 2017.

Con información de Télam