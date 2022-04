Robert Rojas sufrió fractura de tibia y peroné y será operado en Buenos Aires

El zaguero paraguayo de River Plate, Robert Rojas, sufrió una fractura de tibia y peroné de la pierna derecha durante el partido que el equipo argentino le ganó a Alianza Lima, de Perú, por 1 a 0, el miércoles pasado, por el grupo F de la Copa Libertadores y regresó por la tarde con el plantel para ser operado en Buenos Aires.

"Hay que estar fuerte, no queda otra, agradezco a toda la gente que me apoya en las redes y me escribe a mi celular. Siento el cariño de todos, es la primera vez que me lesiono así de mal", dijo Rojas en diálogo con el programa radial paraguayo "Fútbol a lo Grande".

En relación a Aldair Rodríguez, el delantero peruano que lo lesionó y que fue a pedirle disculpas al hotel a la madrugada, Rojas contó: "Le dije que se quedara tranquilo, que no pasa nada".

El defensor regresó desde Lima con el plantel riverplatense debido a que "le acomodaron la fractura en la cancha, así evitaron el desplazamiento y eso posibilitó que regrese a Buenos Aires", comentó a Télam una fuente riverplatense.

La lesión se produjo a cuatro minutos del final del partido que River ganó 1 a 0 en el estadio Nacional de Lima por el Grupo F por lo que el jugador fue trasladado en ambulancia hacia un hospital de la zona donde le realizaron las placas.

Con una férula especial que le inmovilizó la zona y en muletas, Rojas arribó por la tarde al aeropuerto de Ezeiza con la delegación y lo trasladaron a su domicilio a la espera de la fecha y el lugar de la operación que se conocerá en las próximas horas.

Rojas estará al menos cuatro meses inactivo y se calcula que para mediados de agosto podría estar disponible para trabajar a la par del resto de sus compañeros en la parte final de la temporada que por el Mundial termina en octubre.

En relación a la posibilidad de sumar un refuerzo tal como lo habilita el reglamento ya que no pasó el setenta por ciento de los partidos de la temporada en el torneo de la Liga Profesional, quedó por ahora descartada desde River.

"Hay alternativas, como Andrés Herrera y Milton Casco y hasta están Emanuel Mammana y Paulo Díaz que ya jugaron en el lateral derecho, más adelante se verá en el mercado de pases de invierno", confiaron fuentes del club a Télam.

River tiene entre cinco y diez días para hacer el pedido oficial a la AFA por reglamento ya que la recuperación de Rojas supera la actual temporada, pero no podría inscribirlo en la Copa Libertadores pues la posibilidad de cambios será recién para las fase de octavos.

El paraguayo sufrió la fractura como consecuencia de una durísima falta de Aldair Rodríguez, quien horas más tarde pasó por el hotel para disculparse con el zaguero por la lesión que le provocó.

Rojas, quien abandonó la cancha llorando en camilla y motivó que el DT Marcelo Gallardo se acercara para tranquilizarlo, recibió dos fuertes patadas desde atrás por parte de Rodríguez cuando intentaba cubrir el balón.

Rodríguez tras hablar con Rojas y disculparse por su criticable acción habló ante la prensa ubicada en la puerta del hotel en donde se hospedó River y señaló: "Estoy muy triste por la situación que está viviendo mi compañero de profesión. Fue una jugada fortuita, no tuve mala intención".

El peruano agregó sobre la acción de juego que provocó la fractura: "Fue una disputa de balón, lastimosamente se le engancha el pie y se fractura. Estoy muy arrepentido, vine a pedirle disculpas personalmente".

En otro orden, el plantel regresó esta tarde a Buenos Aires tras el triunfo en el debut de la Copa Libertadores y volverá al trabajo mañana por la mañana en el predio de Ezeiza de cara al partido ante Argentinos.

La idea del cuerpo técnico es evaluar a Braian Romero que arrastra un traumatismo en el tobillo derecho para saber si se suma a la lista de concentrados para jugar ante Argentinos que se conocerá mañana por la tarde.

River no podrá contar para ese partido con José Paradela y Paulo Díaz, quienes dieron positivo de Covid y estarán aislados al menos una semana más, por lo que tampoco estarán disponibles para la segunda fecha de la Libertadores.

Tras el partido ante Argentinos del domingo a las 19 horas en el Monumental, el equipo no tendrá descanso pues el miércoles recibe a Fortaleza, de Brasil, y después visitará a Banfield en la continuidad de la Liga Profesional.

Por esta razón, Gallardo, recién resolverá el equipo para jugar el domingo un par de horas antes del partido tras evaluar la recuperación de los titulares que en su mayoría jugaron contra Defensa y Justicia y ante Alianza en Lima.

Con información de Télam