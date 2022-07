Resumen de resultados por la fecha 25 de la Primera Nacional

Los siguientes son los resultados registrados este fin de semana por la fecha 25 del torneo de la Primera Nacional, jugada entre viernes y sábado

-Viernes-

Sacachispas 0-Gimnasia de Mendoza 0; Estudiantes de Río Cuarto 0-Temperley 0; Deportivo Maipú de Mendoza 4 (Marcelo Eggel -2-, Santiago Moyano y Álvaro Véliez)-Villa Dálmine 0

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Mitre de Santiago del Estero 1 (Daniel González)-All Boys 0; Tristán Suárez 3 (Cristian Núñez, Nahuel Tecilla y Brian Oyola)-San Martín de San Juan 0; Alvarado de Mar del Plata 2 (Jorge Ramos y Nazareno Solís, de penal)-Flandria 2 (Brian Ferreyra y Gino Barbieri); Ferro 1 (Juan Pablo Ruiz Gómez)-Güemes de Santiago del Estero 0; San Martín de Tucumán 0-Atlanta 0

-Sábado-

Brown de Adrogué 0-Santamarina de Tandil 1 (Alejandro Gagliardi); Almagro 2 (Nicolás Servetto y Gastón Yabale en contra)-Gimnasia de Jujuy 0; Nueva Chicago 2 (Paul Charpentier y Gastón Espósito)-Almirante Brown 2 (Patricio Núñez y Florian Monzón); Defensores de Belgrano 1 (Agustín Benítez)-Estudiantes 0

Independiente Rivadavia Mendoza 2 (Matías Quiroga y Pablo Palacio)-Deportivo Riestra 0; Chacarita 3 (Leandro Godoy -2- e Ignacio Russo)-Atlético de Rafaela 1 (Gonzalo Lencina); Agropecuario de Carlos Casares 0-Chaco For Ever 0; Instituto de Córdoba 2 (Patricio Cucchi y Santiago Rodríguez, de penal)-San Telmo 0.

Suspendidos por cuestiones climáticas Deportivo Madryn-Deportivo Morón y Quilmes-Belgrano de Córdoba. Tuvo fecha libre Brown de Puerto Madryn

Posiciones: Belgrano 55 puntos; Instituto 47; San Martín de Tucumán 46; All Boys 42; Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto 40; Almagro 39; Brown (A) y San Martín (SJ) 38; Independiente Rivadavia 37; Dep. Madryn, Chacarita y Defensores 35; Chaco For Ever 34; Dep. Riestra 33; Brown PM y Estudiantes 32; Dep. Maipú 31; Agropecuario y Ferro 30; Guemes (SE) y Gimnasia (J) 29; Mitre (SE) 28; Quilmes y Almirante Brown 27; Atlanta y Alvarado 26; Dep. Morón, Temperley y Nueva Chicago 25; Tristán Suárez, Sacachispas, San Telmo y Atlético de Rafaela 23; Flandria 21; Villa Dálmine 20; Santamarina 18

Con información de Télam